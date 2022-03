Anne Hathaway es una caja de sorpresas. La actriz estadounidense ha vuelto a sorprender a todo el mundo, después de ser invitada al programa de Kelly Clarkson y dejar sin palabras a la propia artista al interpretar su canción ‘Since u been gone’.

El pasado 22 de marzo, la actriz acudió al programa estadounidense ‘The Kelly Clarkson Show’ para hacer promoción de su último proyecto, la serie ‘We Crashed’, para AppleTV, en la que comparte pantalla junto a actores de la talla de Jared Leto.

Durante su visita al programa de Kelly Clarkson, la actriz y la cantante participaron en una competición musical bajo el nombre ‘Sing That Name That Tune’. Un concurso que consistía en adivinar la letra de la canción que comenzaba a sonar y cantarla.

MIC. DROP. 🎤🙌🤣 Today Anne Hathaway and Kelly are going head-to-head in a game of Sing That Name That Tune with @mattiseman — tune in to see who takes the crown! pic.twitter.com/kVHMYc2MRJ

