Anita y Montoya se sinceran sobre su relación tras ‘Supervivientes 2025’: «Estamos fluyendo»

Supervivientes 2025 ha concluido de forma oficial su edición. El popular reality de supervivencia vivió su gran gala final el pasado martes, 17 de junio. Un encuentro televisivo muy esperado donde Borja González se coronó como el flamante ganador. Una victoria que lo pilló por sorpresa, pero con la que no pudo evitar mostrarse completamente emocionado. De esta manera, el valenciano ha conseguido superar a Álvaro Escassi, segundo finalista, a Montoya, tercer finalista, y a Anita Williams, cuarta finalista. El desenlace de una aventura, de 102 días por Honduras, que le ha traído de vuelta por España. Por ello, ayer, los concursantes concedieron una rueda de prensa a los medios de comunicación.

Una de las preguntas más abordadas por los medios fue la relacionada con el estado de la relación entre Anita y Montoya. Pues, como es bien sabido por todos, la pareja no entró con el mejor pie en el reality de supervivencia. Lo vivido meses antes en La isla de las tentaciones, otro programa de Mediaset España, terminó por romper el noviazgo de un año que tenían. Una ruptura donde hubo infidelidades de por medio. De hecho, Manuel González, uno de los concursantes de esta edición de Supervivientes, tuvo mucho que ver en ello. Sin embargo, ambos supieron limar sus asperezas, de cierta manera, y terminaron dando rienda suelta a la pasión en diversas ocasiones. Por ello, con el regreso de ambos a la civilización, no es de extrañar qué todos quieran saber qué pasará entre ellos.

«Estamos fluyendo», comenzaba diciendo Anita al medio 20 minutos. «Para los dos ha sido una terapia. No habíamos salido de un sitio cuando hemos entrado en otro. Y creo que estoy superfeliz. A nivel personal no sé cómo estaré. No esperábamos, creo, que el uno ni el otro llegara al final como hemos llegado: con respeto y con cariño. Y lo que le he dicho que a mí me va a tener siempre la verdad», agregó el sevillano, por su parte.

Asimismo, la catalana ha querido explicar que, aunque hay personas a las que el hambre les termina pasando factura con la libido, no fue el caso de ellos. «Cuando tienes a la persona que te atrae al lado las 24 horas, es imposible perder la libido», quiso explicarse la concursante.

En cuanto al estado de su relación, la finalista ha querido indicar que, de momento, no hay nada entre ellos a nivel de pareja. Ambos están decididos a centrarse en sí mismos y que todo lo demás ocurra si tiene que ocurrir. «Lo que nos hemos podido llevar el uno del otro es que hemos sabido perdonarnos. Y sobre todo, olvidar. Ya sea como persona, como amistad, como pareja, como lo que sea que tenga que ser. Creo que es un buen momento para centrarse en uno mismo, tanto él como yo, e ir viendo», comentó ella.

Estar más de tres meses en Honduras pasa factura, en todos los sentidos. Por ello, Anita Williams, ha confesado que quiere recuperar el tiempo perdido y dedicarse a su hijo y a su familia. «Yo le quiero y creo que se ha visto el amor que hay entre los dos, pero ahora estamos como volviendo a la realidad. Yo me quiero centrar en mi hijo, en mi familia, y él también, y ya después de eso, pues si dios quiere será, y si no, pues, no», explicó la joven, de 27 años.

Alexia Rivas destapa a Anita y a Montoya: «No le dirige la palabra (a Anita)»

Por su parte, Montoya también quiso dar su opinión. «Yo creo que el tiempo es necesario, necesito mi tiempo. Han pasado muchas cosas, pero el respeto lo tiene, y el cariño», dijo. «Superado el Montoya de La Isla de las tentaciones», agregó. Unas palabras que difieren un poco de las comentadas por Alexia Rivas en Vamos a ver.

La periodista ha confesado en el programa de Telecinco que, al parecer, la relación entre los finalistas de Supervivientes 2025 no es tan pacífica como quieren hacer ver. «No le dirige la palabra» a Anita y «ni siquiera le habría saludado al cruzarse en el hotel», comentó Rivas.