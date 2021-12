Andrea Bocelli está de gira por Estados Unidos y en su paso por Miami su concierto tuvo una gran sorpresa. Apareció en el escenario la cantante española Beatriz Luengo y el tenor italiano la invitó a cantar junto a él ‘Vivo por ella’, un tema que lanzó en los años 90 junto a Marta Sánchez.

En esta ocasión, fue Beatriz Luengo la que unió su voz con la de Andrea Bocelli, junto a una impresionante orquesta que les acompañaba en el escenario. «Maestro GRACIAS», escribía en redes la cantante junto a algunas de las imágenes de ese momento tan especial para ella.

«El talento y la superación hecho persona. Cantar con usted ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida», expresó la española al compartir un video de su presentación.

La cantante española continúa reuniendo éxitos a lo largo de su carrera artística, después de ser una de las compositoras del exitoso tema ‘Patria y Vida’, ganador de dos premios Grammy Latinos. La canción interpretada por Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno y los raperos Maykel Osorbo y el Funky se convirtió en una expresión de descontento y rechazo hacia el gobierno cubano.

Esta canción que se ha convertido en todo un himno por la libertad en Cuba, le ha dado muchas tristezas a la española, por el encarcelamiento de los músicos cubanos que colaboraron en ella, pero también muchas alegrías.

La revista estadounidense ‘Rolling Stone’ incluyó a ‘Patria y Vida’ en su lista de las 50 mejores canciones de 2021 y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la incluyó como uno de los temas favoritos de este mismo año.

«Thanks Barack Obama for including «Patria y Vida» in your favorite music WOOOOW. Obama publica su música favorita y aparece Patria y Vida», le agradecía la artista a través de sus redes sociales.