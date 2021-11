Beatriz Luengo y Yotuel han vuelto a pasar por el altar. Los artistas han aprovechado su estancia en Las Vegas para la gala de los premios Latin Grammy 2021, para volver a casarse, en el mismo lugar en el que se casaron por primera vez.

“Érase una vez Elvis, @yotuel y yo en Las Vegas un 16 nov del 2021 casándonos en el mismo día y lugar que lo hicimos cuando nos conocimos”, escribió la artista en su cuenta de Instagram para compartir con sus fans esta noticia.

“Ha sido PERFECTA a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía. A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo)

«Ha sido PERFECTA porque estabas tú mi Yotu mirándome con ese amor que solo tú sabes mirarme y yo tan tímida como la primera vez que tus ojos se clavaron en mi fijamente, nerviosa por no saber si mis labios están lo suficientemente bien pintados para tus bellos ojos”, relata la artista. Unas emotivas palabras con las que ha vuelto a celebrar su bonita historia de amor.

“Como te dije saltándome los votos del cura ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos 2 hijos preciosos sino porque sigamos mirándonos así. Te amo mi Yotu porque todo CONTIGO es PERFECTO, no importan las circunstancias alrededor”, concluyen las palabras de la artista.

Una boda en la que además, tuvieron presente a alguien muy especial para ellos: «Antes de dormir le dedicamos unas palabras a nuestro querido Pau Dones que estuvo en nuestra primera boda y mirando al cielo he recordado que ‘Vivir es urgente’”.