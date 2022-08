Anabel Pantoja: su reacción a la filtración de imágenes falsas de Isabel Pantoja

El pasado fin de semana, José Antonio Avilés aseguró en el programa Socialité que había conseguido una imagen de Isabel Pantoja disfrutando con amigos en un chiringuito de Conil de la Frontera. Unas imágenes que finalmente eran falsas, y a las que su sobrina Anabel Pantoja no ha dudado en reaccionar.

Fue José Antonio León el que demostró este lunes, con una serie de pruebas, que la mujer de la foto no era Isabel Pantoja, sino una mujer que se le parecía debido a que llevaba gafas de sol de gran tamaño y el pelo recogido como lo suele lleva la tonadillera.

Tras escuchar José Antonio León, María Patiño estalló contra Avilés y no dudó en pedir perdón a los espectadores: «Les pido perdón y disculpas por nuestra falta de profesionalidad, ya dudo de él desde hace tiempo, a pesar de darle oportunidades a una persona, sigue jugando con la ilusión de un equipo y eso no me la da gana», señaló la presentadora entre lágrimas.

Anabel Pantoja reacciona a la filtración de las imágenes falsas de Isabel Pantoja en la playa#yoveosálvame https://t.co/Be0NO0TVEm — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 29, 2022

Sin embargo, quien se lo ha tomado con bastante más sentido del humor ha sido Anabel Pantoja. A pesar de estar de vacaciones, la colaboradora ha demostrado estar atenta a los contenidos de Sálvame, al reaccionar a través de sus historias de Instagram a la filtración de las imágenes falsas de su tía.

De esta forma, la influencer compartió un vídeo de la tonadillera en uno de sus conciertos bromeando con los asistentes y repitiendo: «Me voy, pero no me voy». «Imágenes cedidas por José Antonio Avilés de Isabel Pantoja saliendo del chiringuito de Conil», escribió Anabel junto al vídeo y un emoticono llorando de la risa.