Anabel Pantoja no se encuentra en una posición fácil. Tras su llegada a España después de tres meses en Supervivientes 2022, la sobrina de Isabel Pantoja, se ha convertido en el centro de atención del foco mediático, y finalmente, ha terminado estallando.

Su relación con Yulen Pereira, la participación de su ex marido Omar Sánchez en un nuevo reality y su supuesta relación con Raquel Lozano, han llevado a Anabel Pantoja a ser perseguida por los medios a diario, una situación que el pasado viernes le llevó al límite contra su propio programa.

La colaboradora se encontraba en Cádiz junto a su Yulen Pereira y sus ex compañeros de Supervivientes 2022 Alejandro Nieto y Tania Medina, cuando una reportera del programa Viernes Deluxe intentó hablar con ella, no obstante, Anabel se mostró muy molesta.

Anabel Pantoja estalla contra la prensa: «No tengo la obligación de responder» https://t.co/VwXcxb2xbq — Deluxe (@DeluxeSabado) August 6, 2022

«Hola, guapa. Perdona, pero no me voy a poner ahí con una cámara y 300.000 personas», le dijo Anabel a la reportera. «No tengo por qué atenderos, no es mi obligación, que me voy a tomar algo y quiero entrar al concierto, pero hay muchísima gente y me da miedo. Gracias», continuó antes de salir corriendo.

Finalmente, la sevillana se paró junto a la reportera para pedirle que no siguiese insistiendo, debido a que no quería realizar ningunas declaraciones: «No tengo por qué atenderos. Entonces, dejadme tranquila», insistió Anabel Pantoja visiblemente tensa.

La reacción de Anabel no gustó nada a sus compañeros del programa, que le recriminaron su actitud: «Me considero amigo de Anabel, pero eso no se puede hacer. Se ha acostado a las seis de la mañana, ha estado todo el día de cachondeo y ahora está de concierto. No cuesta nada atender a los medios» criticó José Antonio León.