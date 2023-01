Ana María Aldón abandona el plató de ‘Fiesta’ tras las duras palabras de Ortega Cano

El pasado fin de semana se vivió un momento muy tenso en el programa Fiesta de Telecinco, después de que Ana María Aldón abandonase el plató. La colaboradora acudió a su puesto de trabajo el 1 de enero, sin embargo, unas palabras de su ex marido, José Ortega Cano, provocaron que decidiera marcharse del plató muy afectada.

«Estoy jodido», «no ha hecho más que hablar de mí y de mi familia», «yo he sido buena persona con ella» o «voy a llevar esto por la vía judicial» fueron algunas de las frases que José Ortega Cano dedicó a Ana María Aldón, provocando su nerviosismo.

Ante estas palabras, Ana María Aldón reaccionó sin apenas poder articular palabra. «Me duele que diga eso, porque yo he sido buena con él, pero si él tiene ese concepto», aseguró la colaboradora, antes de tomar la decisión de marcharse del plató del programa de Telecinco.

🌟Los colaboradores de «Fiesta» le recriminan a Ana María Aldón que se haga la víctima diciendo que pasó la Nochebuena sola porque quiso, ya que podía haber ido a Cádiz con su familia 👇 pic.twitter.com/4BQaA4b9fB — Seram1 (@Seram110) January 1, 2023

Tan solo unos minutos después, mientras Emma García se encontraba junto a otro invitado, Ana María no aguantaba más y decidía abandonar el plató del programa muy afectada por la amenaza del diestro. «Me parte el alma. Yo también estoy cansada», aseguró la colaboradora.

A pesar de todo, la ex mujer de Ortega Cano, que dijo estar dolida porque el diestro se dirige a ella como «esa mujer», aseguró que: «Espero que esto no me haga cambiar de actitud frente a una de las personas más importantes que he tenido en mi vida. Yo también he sido buena persona, pero no voy de mártir».