‘Amar es para siempre’, capítulo 2644: Guillermo empieza a arrepentirse de contratar a Gloria

Amar es para siempre, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias con más éxito en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2643 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Maribel y Ciriaco, finalmente y tras tanto sufrimiento, se han reencontrado.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2644 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Manolita y Marcelino no pueden evitar sentirse realmente conmovidos por la situación de Andrea. Por ese mismo motivo, terminan aceptando el trato que ha ofrecido Nieves.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo el acoso de la prensa ha obligado a Carballo a tomar una decisión. ¿En qué consiste? En alejarse, por un tiempo, de la agencia. Por lo tanto, a los abogados no les queda más opción que recurrir a Jorge. Es el momento perfecto de solucionar diversos asuntos.

Además, observamos cómo Benigna no está para nada contenta con la noticia de ser abuela. Todo ello mientras Lorenzo termina rindiéndose ante la audición. A pesar de los esfuerzos, reconoce que no puede evitar sentirse una “vieja gloria acabada”. Todo ello mientras Hugo vive completamente entregado a su compromiso.

Mientras tanto, vemos cómo a Ciriaco le cuesta bastante asimilar todo lo que ha ocurrido, en cuestión de poco tiempo, con Juan y Maribel. Luisita no duda un solo segundo en acogerle en Inglaterra. Por si fuera poco, observamos cómo Guillermo no puede estar más agobiado por la situación. Tanto es así que ha empezado a arrepentirse por haber contratado, oficialmente, a Gloria.