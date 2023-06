‘Amar es para siempre’, capítulo 2643: Ciriaco y Maribel se reencuentran

No es ningún secreto que Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido ver lo que sucede en el capítulo 2642 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Maribel y Juan se han unido para escapar de las garras de Eladio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2643 de Amar es para siempre. Así pues, hemos podido ver cómo Nieves ha propuesto a Manolita algo muy concreto: entregarse tras enterrar a Ricardo. Y todo para conseguir un objetivo: salvar a Andrea de ser detenida por las autoridades.

Marcelino no puede evitar revolverse ante la idea y no está dispuesto a permitir que suceda. Todo ello mientras Jorge trata por todos los medios de conseguir un abogado para Luján. Quintero, ante la intensa súplica por parte de Jorge, acepta la propuesta, a pesar del asunto tan complicado que tiene entre manos.

Luján le pide un día a su hijo para que confíe en él: Carballo saldrá inmediatamente de la cárcel… #AmarEsParaSiempre https://t.co/p1D2q95tC1 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) June 14, 2023

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Maribel y Ciriaco han protagonizado uno de los reencuentros más esperados. Es entonces cuando los dos jóvenes se han dado cuenta de que su amor sigue absolutamente intacto, a pesar de todo lo que han vivido en tan poco tiempo. ¡Son realmente felices!

Benigna se queda completamente sin palabras al descubrir que va a ser abuela. Una noticia que no le sienta para nada bien, por lo que toma la firme decisión de ocultárselo a Visi. Al menos por el momento. Todo ello mientras Lorenzo no puede evitar desconfiar de sí mismo de cara a la audición que va a hacer. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.