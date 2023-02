‘Amar es para siempre’, capítulo 2553: Hugo y Rocío vuelven a distanciarse por Úrsula

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha sabido ganarse el cariño, respeto y admiración de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2552 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Luján y Jeros han tomado la decisión de preparar un nuevo golpe.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2553 de Amar es para siempre. Así pues, somos testigos de cómo a Cristina no le ha quedado más remedio que aceptar el estrecho vínculo que hay, actualmente, entre Libertad e Isabel. Es algo que le cuesta, pero no le queda otra opción.

Marta Prieto, debido a todo lo ocurrido en los últimos días, no ha dudado un solo segundo en declararse culpable, a pesar de que todas las pruebas que hay hasta ahora indican todo lo contrario. Un gesto que, evidentemente, no pasa desapercibido por los investigadores. ¡Ni muchísimo menos!

¡Esta vez no ha podido ser! 💥 La crema antiinflamatoria de Rocío no va a cambiarles la vida 👇#Amar6Feb ▶ https://t.co/NfJVMbejXE pic.twitter.com/2DUyYbu9jL — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 6, 2023

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo el acercamiento que ha habido entre Rocío y Hugo no ha servido para mucho. Y todo porque la llegada de Úrsula ha provocado que la distancia entre los dos vuelva a ser más que evidente. Todo ello mientras las sospechas de Visi sobre MaryJo comienzan a acrecentar por momentos.

La amiga de Benigna tiene cada vez más claro que no va a parar hasta descubrir toda la verdad sobre la pareja de Quico. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ciriaco trata por todos los medios de que Jeros deseche la idea de volver a atracar. Pero parece que el esfuerzo no ha surtido efecto. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.