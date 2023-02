‘Amar es para siempre’, capítulo 2549: Quintero intenta que Isabel acerque posturas con Cristina

No es ningún secreto que Amar es para siempre se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido ver el capítulo 2548 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Ciriaco tomaba la decisión de no acudir a la boda de Andrea

Después de todo, por fin hemos disfrutado del episodio 2549 de Amar es para siempre. Un capítulo en el que Quintero intenta por todos los medios que Isabel acerque posturas con Cristina, y finalmente termina rebelándole a su hija que la culpa de la muerte de su padre.

Por otro lado, lo ocurrido en el supermercado vuelve a enfrentar de nuevo a Manolita y Nieves. Mientras que la primera quiere ser más benevolente con Sebas, Nieves quiere imponerle una gran sanción. Además, Rocío se siente cada vez más superada por la cantidad de pedidos y no quiere pedir ayuda a Hugo.

Por otro lado, mientras Lorenzo continúa de duelo emocional, Benigna no puede cumplir los deseos de su hijo y boicotea la invitación a comer la paella de MaryJo. Mientras, Jorge y Carballo están pendientes de los movimientos de Luján, y el chico descubre que su madre ha desaparecido.

Mientas tanto Hugo ha vuelto a confundir con sus sentimientos con Rocío y encuentra apoyo en Ciriaco, que se convierte en su consejero. Gracias a él, cambia de opinión y decide ayudar a Rocío. Además, Luján acude al guardamuebles, donde encuentra unas anotaciones muy comprometedoras.

Y es que esas anotaciones tienen mucha información en sus hojas. Una información muy valiosa en estos momentos. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, todos los días cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.