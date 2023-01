‘Amar es para siempre’, capítulo 2534: Carballo sospecha de Jorge y de Luján

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2533 donde, entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo Carballo toma la firme decisión de investigar a Jorge.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2534 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo tanto la detención de Ciriaco como la salud de Hugo son cuestiones que tienen preocupados a los vecinos de la Plaza de los Frutos. Y siendo honestos, no es para menos.

La situación de ambos les tiene inquietos. Por si fuera poco, somos partícipes de cómo la vuelta al trabajo de Quintero y Cristina ha hecho que se den cuenta de algo muy concreto: para los dos va a ser complicado dejar el pasado atrás. Aun así, no es imposible por lo que pondrán todo de su parte para conseguirlo.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de que Carballo empieza a tener serias sospechas no solamente de Jorge, sino también de Luján. A pesar de todo, prefiere seguir en silencio antes de quedar en evidencia frente a ellos y su investigación se complique. Es algo que, en este instante, no se puede permitir.

Lorenzo toma la firme decisión de proteger a Fito, pero no le ha hecho partícipe de esto. Es consciente de que su paso adelante le va a traer consecuencias, pero está dispuesto a hacer frente a todo lo que se le presente. ¡Ya no le importa! No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.