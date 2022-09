‘Amar es para siempre’, capítulo 2463: Sebas y Benigna intentan cerrar la venta de Benivisión 2

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2462 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Rocío y Hugo toman la decisión de sellar un pacto.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2463 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Benigna y Sebas tratan por todos los medios de cerrar la venta de Benivisión 2 para poder pagar el carísimo tratamiento de Visi. A pesar de los esfuerzos, las cosas se complican por momentos.

Sancho requiere, nuevamente, de los servicios de Carballo. En esta ocasión, el político necesita que la detective le eche una mano con un tema que tiene una estrecha relación con el partido. Es el momento de solucionar el asunto antes de que la cosa vaya a más y, por lo tanto, se descontrole.

Quintero y Cristina son cada vez más conscientes de que tienen un caso verdaderamente complicado. Por ese mismo motivo, no tardan en ponerse manos a la obra para tratar de conseguir las mejores opciones para Ciriaco. A pesar de todo, la abogada también es cada vez más consciente de que va a tener que encargarse en solitario de la defensa.

Restituto no se ha atrevido a contar a sus familiares y amigos que, finalmente, no va a haber boda. Por ese mismo motivo, la farmacia está repleta de regalos para unos novios que ya no van a pasar por el altar. Andrea se da cuenta de que su madre le ha mentido, al ser ella la que preparó todo para que la policía arrestase a Ciriaco. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.