‘Amar es para siempre’, capítulo 2381: Raúl cree que Coral sigue enamorada de Fran

No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido ver el capítulo 2380 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo finalmente Cristina había recibido el alta médica. ¡La pesadilla ha terminado!

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2381 de ‘Amar es para siempre’. Así pues, vemos cómo ese sistema de comisiones que Uriarte planteó ha comenzado a dar fallos. Algo que provoca un enorme malestar entre los empleados de la juguetería de la Plaza de los Frutos.

Para tratar de evitar que esta situación vaya a más, todos se ponen de acuerdo en algo: renunciar al sobresueldo. Por si fuera poco, somos partícipes de cómo ese cineforum en El Asturiano ha hecho que Pelayo recuerde muchos momentos vividos durante la Guerra Civil. Todo ello mientras Coral vuelve a tener serios problemas con su madre mientras que Fran se convierte en un grandísimo apoyo para la joven.

Medina, a pesar de todo, ha aceptado la propuesta de Sonia de irse a vivir con ella. Aun así, no tiene claro que haya sido la mejor de las decisiones. Coral ha compartido con Carmen todo lo que ha sucedido, en las últimas horas, con Uriarte. La mujer no duda un solo segundo en lanzar una advertencia a la joven.

¿En qué consiste? Si termina convirtiéndose en un obstáculo para Uriarte, éste no dudará en separarla de su hijo. Cristina está dispuesta a zanjar su historia con Tony, aunque ha empezado a valorar la posibilidad de ponerse en contacto con él. Quintero, pese a que la abogada ya está en casa, continúa verdaderamente preocupado por su estado de salud.

Y es que cree que, en cualquier momento, puede sufrir una recaída. Es entonces cuando Rubén le recuerda que no debe bajar la guardia, bajo ningún concepto. Raúl, tras un tenso enfrentamiento con su primo, ha tomado la iniciativa de acorralar a Coral: quiere saber si ésta continúa enamorado de Fran o no. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.