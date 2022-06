‘Amar es para siempre’, capítulo 2380: Cristina, finalmente, ha recibido el alta médica

No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue sorprendiendo a sus espectadores. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2379 donde vemos cómo Carmen se ha dado cuenta de que Raúl está cada vez más cerca de su padre biológico.

Recientemente hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2380 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera tan concreta, vemos cómo finalmente Cristina sale del hospital. Tal es la alegría que esta noticia genera que los vecinos de la Plaza de los Frutos no han dudado en recibir a la abogada como se merece.

A pesar de los esfuerzos, no todo puede ser felicidad. Y es que Cristina ha descubierto quién es, en realidad, Tony. La familia Gómez se ha enterado de quién es la persona que está dispuesta a comprar Benivisión, por lo que la idea no les ha hecho mucha gracia. De hecho, quieren tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde.

Uriarte, después de que Coral tomase la decisión de no aceptar el puesto de encargada de la juguetería, hace una seria advertencia a Raúl. Y es que no está dispuesto a tolerar ningún desplante más por parte de la joven. Así pues, le recuerda que él es el dueño de Garlo, por lo que Coral debe tenerle respeto.

Sebas, finalmente, ha conseguido deshacerse de las garrafas de aceite que le quedaban. Aun así, ha descubierto que puede llegar a tener serios problemas si le relacionan con su venta. Sonia no ha dudado en proponer a Medina que, de una vez por todas, se vaya a vivir con ella. ¿Cuál ha sido la respuesta del joven?

Coral, por su parte, reconoce que tiene que hacer muchos esfuerzos para no hacer saber a Fran que, a pesar de todo, él sigue siendo el hombre al que ama. Y es que, al fin y al cabo, el joven es el único motivo por el que el matrimonio de Coral y Raúl no termina de funcionar. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.