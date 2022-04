‘Amar es para siempre’ continúa siendo una de las series diarias con más éxito de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 18 de abril pudimos disfrutar del capítulo 2348 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo el juez había decidido contar con la declaración de Cristina respecto a la desaparición de Marcos.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2349 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera, somos partícipes de cómo la situación de Cristina ha comenzado a complicarse por momentos. Después de que el juez decidiera llamarla a declarar tras lo sucedido con Marcos, ha aparecido un artículo en una revista.

En él, se afirma que la abogada y Marcos Salaverría mantenían una relación sentimental. Cristina, al ver esta publicación, está completamente segura de que Neira le va a acusar de haber sido cómplice de esta huida. Un hecho que podría significar algo mucho peor: el fin de su carrera como abogada.

¿Es cierto que lo que sentía Raúl por Coral ya está enterrado? 🤔#Amar18Abr ▶ https://t.co/NfJVMbejXE pic.twitter.com/84UuTyC6V1 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) April 18, 2022

Después de hablar con Ismael, la joven ha comenzado a pensar que Marcos ha escapado con Helena y que solamente la ha utilizado para conseguir su libertad. Emilio se enfrenta al entierro de su madre sin haber aclarado qué es lo que ha sucedido. Únicamente lo sabe Manolita. Todo ello mientras Cupido 3000 ha encontrado la pareja perfecta para Medina. ¡Y se trata de Sonia!

Quintero ha hecho saber a Pelayo el verdadero motivo por el que Visi y Benigna ya no viven con él. El tabernero no tarda en echar la bronca a las dueñas de Benivisión por lo sucedido. Catalina ha estallado contra Manolita, ya que considera que es la única responsable de que ya no esté en Las Pizcas.

La familia Gómez trata de solucionar la situación y, aunque Manolita intenta acercarse a Catalina, ésta no para de rechazarla. Paloma ha tomado la decisión de lanzarse a Fran. Así pues, le confiesa que lleva mucho tiempo enamorada de él. Lo que la joven no esperaba es que el dueño de Garlo iba a rechazarla. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.