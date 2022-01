‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando, temporada tras temporada, en nuestro país. El pasado viernes 7 de enero disfrutamos del capítulo 2278 donde vimos cómo Uriarte se convierte en una pieza clave para esclarecer lo sucedido con el testamento de don Germán.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2279 de ‘Amar es para siempre’. Así pues, observamos cómo Fran está absolutamente convencido de la existencia del testamento en el que la presidencia de Garlo es para él. Por ese mismo motivo, está dispuesto a todo por encontrarlo. Cueste lo que cueste.

Fran termina pidiendo ayuda a Manolita, ya que fue quien le dijo que su tío confiaba plenamente en él para poder llevar la presidencia de la juguetería. Así pues, pretende que Manolita aproveche esa confianza que tiene con Raúl para entrar en su despacho e intentar buscar el testamento. La mujer acepta, aunque Raúl está a punto de descubrir lo que está sucediendo.

Raúl se regocija en su mentira para amenazar a Fran mientras Coral busca la forma de tapar el secreto. 😦 ¿Descubrirá Fran el verdadero legado de Germán? 📜#AmarEsParaSiempre https://t.co/rNie1bt69B pic.twitter.com/km4GwAoQoU — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) January 9, 2022

Guillermo, uno de los personajes más queridos de la serie diaria de Antena 3, ha querido despedirse de los vecinos de la Plaza de los Frutos. Y es que, en cuestión de días, el abogado se marchará de España. El primer destino de este viaje es Marruecos. Cristina, tras encontrarse con él, no ha podido evitar derrumbarse ante Quintero.

Penélope no ha dudado un solo segundo en compartir con Ismael la información del pasado que ha descubierto sobre Santiago, su marido. Y no solamente eso, sino que también le hace saber la actitud que éste ha tenido con ella en los últimos días. A pesar de todo lo sucedido, Ismael está dispuesto a ayudarla para dar, de una vez por todas, con la verdad. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.