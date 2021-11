‘Amar es para siempre’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las series diarias más seguidas del momento. Recientemente pudimos disfrutar del capítulo 2241 donde, entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo Coral se ha convertido en un grandísimo apoyo para Fran.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2242 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando vemos cómo Manolita se muestra verdaderamente preocupada puesto que Esther agredió a Catalina cuando ésta fue a visitarla a su casa. A pesar de todo, Catalina no tiene miedo.

Y es que la joven siente que ella es la que ha tomado las riendas de la situación. Tanto es así que quiere ayudar, de manera directa, a su compañera. Penélope e Ismael, por su parte, tratan de buscar la razón por la que Esther se comporta de esta manera tan violenta. Tras hablar con su tía y con ella misma, descubren que su madre la abandonó. Esther, por su parte, cree que su tía la alejó de su madre, de ahí que tenga tantísimo rencor.

Guillermo no ha dudado un solo segundo en compartir sus dudas sobre su implicación en los preparativos de la boda. Sebas, quintero y Marcelino, por su parte, no tardan en darle un consejo. Y es que es el momento de que se implique al máximo, ya que Inés no tiene por qué tomar todas y cada una de las decisiones.

Fran cree firmemente que es el momento de tirar la toalla. El joven reconoce que no tiene fuerzas para continuar buscando a su hija. Y es que cree que ella no querrá saber absolutamente nada de su verdadero padre. Coral, por su parte y a quien le estremece la historia, no está dispuesta a que se rinda tan fácilmente.