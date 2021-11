Como cada tarde llega un nuevo capítulo de ‘Amar es para siempre’ a Antena 3. La serie estrella de las tardes de la cadena se encuentra en su punto álgido de la temporada y cualquier cosa puede pasar. Tras el capítulo 2234, emitido el pasado miércoles, este jueves 4 de noviembre llega un nuevo episodio de la serie.

En el nuevo capítulo de ‘Amar es para siempre’, Raúl decide reducir al máximo el sueldo de sus empleados para conseguir tener más capital y comenzar el proyecto de la nueva tienda en la calle Preciados. No obstante, Carmen tiene miedo de que esto afecte al resto de tiendas.

Por otra parte, Manolita le explica que los ánimos de los trabajadores están muy alterados, y no sabe hasta que punto podría afectar esto a la empresa. Mientras que por otra parte, Penélope sonsaca a Cristina información sobre su relación con Guillermo.

Medina quiere zanjar la relación que une a Sonia con su padre Claudio 💥 #AmarEsParaSiempre https://t.co/TTu309wikI — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) November 3, 2021

Mientras tanto, Cristina explica a Guillermo los pros y los contras de marcharse a Alemania como emigrante, y es que para obtener el visado, antes debe tener un contrato de trabajo, o sino, estar casado con Inés.

Sin darse cuenta, la abogada empuja a Guillermo a pedirle matrimonio a su novia, todo lo contrario a lo que en un principio pretendía, ya que anteriormente quería convencerle para que se tomase un tiempo y se lo pensara bien.

Por otra parte, el videoclub no termina de despegar y Sonia y Medina buscan nuevas candidatas para Claudio, sin embargo, a él no le convence ninguna. E Ismael cuenta a Penélope que ha descubierto que Catalina no le ha contado nada sobre su problema con Esther a sus padres.

