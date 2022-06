Amador Mohedano, contra ‘Sálvame’: «¿Por un telefonillo voy a contestar yo a esos?»

El pasado miércoles 15 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame en Telecinco. De esta manera, los colaboradores no dudaron en dar muchos más detalles sobre En el nombre de Rocío, docuserie de Rocío Carrasco, ante su inminente estreno el próximo viernes en mitelePLUS. El reportero José Antonio León, por su parte, se encontraba a las puertas de la vivienda de Amador Mohedano.

Su objetivo era conseguir unas primeras declaraciones del hermano de “la más grande” respecto al estreno de En el nombre de Rocío. Recordemos que uno de los temas principales de esta nueva docuserie tiene una estrecha relación con la mediática familia Mohedano.

De un instante a otro, el reportero de Sálvame se acercó al telefonillo de la vivienda para poder hablar con Amador Mohedano. A pesar de la insistencia, no obtuvo ningún tipo de programa. Durante la publicidad, el hermano de Rocío Jurado quiso mandar una serie de audios de WhatsApp a Pipi Estrada, así como al propio José Antonio León.

Amador Mohedano contesta a Marta López por teléfono: «Todo lo que digas favoreciéndome a mí o a la Carrasco ya te quita» https://t.co/SzTRqsVTIx — Telecinco (@telecincoes) June 15, 2022

“¿Por un telefonillo voy a contestar yo a esos? ¡Qué vengan aquí de una forma formal!”, se escuchaba decir. “Venga, hombre. Un telefonillo… Y todo el mundo riéndose. ¡Iros a mamar!”, exclamó Amador Mohedano. Como era de esperar, todos los colaboradores de Sálvame se quedaron impactados ante estas declaraciones.

Al cabo de unos minutos, Marta López quiso llamar en directo a su amigo para hablar con él. De esta manera, el tío de Rocío Carrasco hizo saber lo siguiente: “Ya me han entrevistado muchas veces, que no me entrevisten más”. Por si fuera poco, añadió algo más: “Yo siempre he hablado con educación y no voy a decir nada más, porque yo ya lo he dicho todo. Yo, de momento, lo que tenía que decir con respecto a la docuserie ya lo he dicho”.

En el nombre de Rocío está a punto de estrenarse. El próximo viernes 17 de junio podremos ver el episodio 0 y 1, en exclusiva, en mitelePLUS. Esa misma noche, habrá un programa especial Deluxe, en el nombre de Rocío con la presencia en plató de la propia Rocío Carrasco. ¡No te lo puedes perder!