Álvaro Morte confiesa en ‘El Hormiguero’ que padece talasofobia: qué es y cuáles son sus síntomas

Álvaro Morte ha sido el segundo invitado de la semana de El Hormiguero y acudió para hablar de Inmaculate, su nueva película, en la que da vida a un controvertido padre en un convento italiano. Esta nueva cinta llegará a los cines de España el próximo 1 de mayo.

Este largometraje de terror está producido y protagonizado por Sydney Sweeney, la actriz del momento, y a la que Morte conoció en una entrega de premios en Madrid. Fue en aquella noche cuando pensó en él como el actor indicado para este papel a pesar de que estaban buscando a un hombre italiano.

.@AlvaroMorte nos presenta, @ImmaculateMovie, una nueva película de terror que llega el 1 de mayo a los cines #MorteEH pic.twitter.com/udBlOZIowf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 16, 2024

Durante el rodaje estuvo rodeado de ‘falsas monjas’, ya que la mayoría eran actrices de figuración vestidas para la ocasión, por lo que reconoce que había mucho «cachondeo» cada vez que aparecía a grabar. «Eran todas cariñosísimas, estupendas», así las recuerda.

Aunque es conocido en todo el planeta y tiene muchos papeles lejos de La Casa de Papel, pero sin duda ‘El Profesor’ sigue siendo por el que es más conocido. «El personaje me acompaña allá donde voy. Percibo el cariño por él en todas partes», ha dicho agradeciendo la oportunidad que tuvo gracias a él y sin tomarse mal que le sigan llamando a sí.

Álvaro Morte desvela que sufre talasofobia

En un momento de la entrevista, el presentador de El Hormiguero le ha preguntado si es cierto que sufre este trastorno, algo que ha querido explicar el actor. «Básicamente es el miedo a una cantidad ingente de agua», así ha contado lo que sufre.

Intrigados porque en el plató no sabían exactamente de qué se trataba, rápido han querido saber si el mar le daba miedo. «Me inquieta meterme en el mar cuando estás lejos de la costa. Muchísimo. Creo que hay manos negras ahí debajo haciendo algo», ha admitido levantando las risas del plató.

Motos ha querido ponerle a prueba y le ha preguntado qué haría si le invitase en un barco por la noche a darse un baño en el mar, una situación que no le sería muy agradable al actor. «Jamás me vas a pillar, ni de coña. Esta gente que se mete en el mar con el yate y dice ‘nos vamos a dar un baño agradable’. Perdona, pero no. Conmigo no cuentes», ha dicho.

Bucear tampoco es una actividad que le guste y ha recordado un momento mucho miedo cuando viajó a Ibiza para visitar a su hermano Juan Carlos y decidieron hacer snorkel. El peor momento llegó cuando se alejaron de la costa y llegaron a mar abierto, momento en el que la temperatura del agua bajó mucho y el fondo ya no se podía ver de lo profundo que era, en ese momento el miedo se apoderó de él y solo pudo nadar hacia atrás y volver a una zona más tranquila.

Este miedo se debe a lo desconocido del mar y puede llegar a provocar ataques de pánico, algo que puede estar provocado por la oscuridad o por el miedo irracional provocado por algunos animales marinos.

Este miedo lo sufren otros famosos como David Bustamante, que confesó también en El Hormiguero que la película Tiburón le hizo muchísimo daño en este aspecto. «Si me caigo pienso que me va a agarrar algo», admitió en una entrevista en el año 2023.

«Cuando el agua es turquesa y se ven los peces no me da miedo. Además, yo tengo una casa encima del mar, me cojo una tabla de paddle surf y estoy todo el rato encima de la tabla porque aprendí por miedo. Si me caigo no me da tiempo ni a mojarme porque me subo enseguida a la tabla», confesó a Motos.