Almudena Cid hace una dolorosa e inesperada confesión en ‘Espejo público’

Almudena Cid se ha convertido en una de las deportistas más importantes de la historia más reciente de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, la ex gimnasta rítmica ha llegado a ser finalista de Juegos Olímpicos hasta cuatro veces.

Recientemente, Almudena Cid ha decidido visitar el programa Espejo público, presentado por Susanna Griso en Antena 3. De esta forma, la vasca ha dado a conocer algunas de las tantas dificultades que ha tenido que hacer frente a lo largo de su vida para conseguir su sueño de ser gimnasta rítmica.

La deportista de élite confesó algo que dejó en shock a los colaboradores de Espejo público. Y es que su infancia estuvo marcada por el bullying. «Cuando destacas desde pequeña en una disciplina deportiva, en el colegio ya te sientes un poco diferente al resto», explicó la vasca a la presentadora de Antena 3.

Para cumplir su sueño, tuvo que superar un gran número de exigencias físicas, pero también personales. Al fin y al cabo, tuvo que sacrificar mucho tiempo con sus amigas para asistir a entrenamientos y competiciones: «No iba a los cumpleaños de mis compañeras de clase». Además, añadió: «Cuando tenía algún éxito, de repente, aplaudían en clase y yo no quería porque eso me iba a alejar aún más de las amigas».

Al tener unos horarios de entrenamiento muy estrictos, era incompatible seguir adelante con sus estudios como cualquier niña de su edad. Para tratar de hacer frente a ese aislamiento paulatino, Almudena Cid comenzó a escribir un diario que decidió llevarlo a Espejo público: «Lo empecé a escribir cuando, con 14 años, me tuve que alejar de mi familia y viajar a Madrid. Intentaba trasladarles la menor angustia posible».

Es entonces cuando confesó que jamás ha tenido un círculo de amigas: «Cuando llegué al equipo, mi grupo de amigas eran las gimnastas de la selección mundial». Para que se entendiera mejor cuáles eran sus sentimientos por aquel entonces, la ex deportista de élite quiso leer uno de los relatos que escribió en aquel momento:

«Ya estoy aquí otra vez. La verdad es que el día de hoy fue como el de ayer, lo único es que una amiga me ha contestado, me pega espantones, no me trata demasiado bien. La verdad es que está cambiando mucho y me gustaría decírselo, pero no sé cómo porque sé que se va a enfadar, se lo va a decir a todas y luego me van a criticar, se van a arropar entre ellas y prefiero ahorrarme estos problemas», leyó en voz alta.

Haciendo un balance de esta situación, Almudena Cid quiso hacer una reflexión sobre el bullying pero, sobre todo, cómo hacerle frente: «El silencio acaba cuando es plural». Además, añadió: «En el momento que a esa personita que está aislada se le une alguien, el bullying termina porque esta persona está unida y lo comunica a los padres».