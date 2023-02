All Time Low sorprende con el lanzamiento de ‘Modern Love’

¡Los seguidores de All Time Low están de enhorabuena! La banda estadounidense ha regresado con el mejor regalo que le podrían hacer a sus fans en el mes del amor y la amistad, nueva música. Una nueva apuesta musical con la que han vuelto a superarse.

El próximo 17 de marzo, All Time Low publicará oficialmente su nuevo proyecto discográfico, Tell Me I’m Alive. Por ello, y para ir haciendo la espera un poco más amena, y a la vez más tentadora, la agrupación ha publicado un nuevo adelanto de lo que podremos escuchar en tan solo un mes. Una canción que han bautizado bajo el título de Modern Love y con la que han dejado claro que lo mejor está por llegar.

«Modern Love’s a beautiful disaster’ son las palabras de un alma desesperada y enferma de amor y del protagonista de nuestra nueva canción Modern Love, alguien que está obsesionado por conectar en un mundo que ha menudo te romperá el corazón», ha comentado el cantante y guitarrista Alex Gaskarth.

Un lanzamiento que los miembros de All Time Low han querido acompañar del videoclip oficial del sencillo. Un audiovisual donde el color rojo se convierte en el ingrediente esencial de su puesta en escena y que ya acumula miles de reproducciones en la plataforma de Youtube. Una prueba más que demuestra el por qué es una de las agrupaciones más sonadas de la industria.

Recordemos que All Time Low dará el pistoletazo de salida a su tour por Europa en Madrid, el próximo el 19 de febrero en la sala Paqui. Pero, será una parada doble, pues el 20 de febrero actuarán en la Razzmatazz de Barcelona. Un encuentro con sus fans españoles que tendrá lugar más de cinco años después de su último concierto en nuestro país.