Alejandro Sanz ha fichado por el Real Madrid. El club blanco ha elegido al reconocido músico madrileño para ser el compositor de una canción para inaugurar el nuevo Santiago Bernabéu. Florentino Pérez anunció esta noticia durante una asamblea en la que dejó claro que quiere que la inauguración del estadio sea todo un acontecimiento.

Para ello, han querido contar con Alejandro Sanz, una de las figuras de la música más importantes de nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional, como compositor del que será un nuevo himno del club.

De esta forma, el artista, que desde hace muchos años es socio de honor del Real Madrid, trabajará junto al club para componer una canción en la que estén representados los valores del equipo, así como la importancia de la afición y la historia de un campo tan emblemático como el Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez just announced that @AlejandroSanz is finishing a song for Real Madrid. He has won 22 Latin Grammy Awards and four Grammy Awards. pic.twitter.com/fycpxPk3vZ

