Alejandro Nieto y Tania Medina, víctimas de un robo durante su viaje a Madrid

No ha pasado ni una semana de vuelta de los finalistas de Supervivientes All Stars a España, y ya uno de ellos ha tenido que hacer frente a un duro acontecimiento. Alejandro Nieto, segundo finalista de la edición, ha revelado en sus redes sociales que continúa en la capital española disfrutando de unas vacaciones en familia junto a su hijo y su novia, Tania Medina.

La pareja y el pequeño disfrutaron de una divertida jornada en Aquópolis de Villanueva de la Cañada. Pero, tras el final del día, descubrieron que sus pertenencias habían sido robadas. Además, y por si fuera poco, su coche quedó totalmente destrozado. Un duro e inesperado percance que ha dejado a los influencers sin nada.

🔴 ÚLTIMA HORA | Alejandro Nieto acusa a Sofía Suescun y Kiko Jiménez de ser los autores intelectuales del robo de sus pertenencias. Una ‘Nintendo Switch’, bolsos de marca y múltiples joyas de oro le han sido arrebatadas mientras disfrutaba con su pareja. pic.twitter.com/CXlii6n5qS — Porta Stan 💫🤍 (@FansMelyssa) August 3, 2024

«El día que creía que iba a ser maravilloso se ha convertido en un infierno», comenzaba diciendo Nieto a sus seguidores de Instagram. A través de un vídeo en sus historias, el andaluz explicó que se había encontrado su coche totalmente «partido». Un robo que ha roto por completo con la alegría y la ilusión vivida durante el día de vacaciones.

«Se lo han llevado todo», confesaba. «La maleta de mi hijo, la maleta de Tania, mi maleta… Nos han dejado sin calzoncillos, básicamente. Nos han robado todo, el oro, las gafas, a mi niño la Nintendo… de todo. Me han jodido», se lamentaba con rabia. Una terrible situación que ha sido presenciada por su pequeño, quien ha visto como sus pertenencias desaparecían también.

«Ya no es el dinero, sino el valor sentimental que tenía a muchas de las cosas: mi reloj, una pulsera que me compré en Santorini… que no me va a devolver nadie. Me han dejado pelado. Tengo un bajonazo increíble», confesaba al respecto. Un viaje para olvidar del que Alejandro Nieto terminó sintiendo «miedo».

El influencer ha explicado que, incluso, su documentación y tarjetas fueron robadas. «Me pongo a pensar y me entristece tanto porque me he quedado como desnudo. Son mis cosas y no las voy a volver a ver», manifestó. Por su parte, su novia, Tania Medina, también dijo unas palabras al respecto.

Marta Peñate y Tony Spina, los grandes apoyos de Alejandro Nieto en estos momentos

«Descansen y actúen siempre con bondad y no con maldad. No saben el daño que pueden hacer a otras personas», dijo. Un terrible momento para los ex concursantes de La isla de las tentaciones donde han contado con el apoyo de Marta Peñate, la ganadora de Supervivientes All Stars.

«Estoy en casa de Marta que se ha portado genial. Quiero darle las gracias porque nos ha acogido en su casa. Después hemos ido a cenar al restaurante de Tony», comentaba Alejandro Nieto. Un gesto por parte de la canaria y el italiano con el que el influencer y su chica están enormemente agradecidos.