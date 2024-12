No es ningún secreto que Alejandra Rubio está viviendo uno de los años más bonitos y especiales de su vida. No solamente porque comenzó una relación sentimental con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores sino que, a los pocos meses, descubrió que estaba esperando su primer hijo. A pesar de que este 2024 también ha estado marcado por diversas polémicas que tienen una estrecha relación con su familia, como es el caso del sonado distanciamiento entre su tía Carmen Borrego y su primo José María Almoguera, lo cierto es que la colaboradora de Vamos a ver siempre ha tratado de mantenerse al margen. Y todo para centrarse no solamente en su bienestar, sino también en el de ese bebé que está esperando y que está a punto de nacer. A pesar de que la pareja anunció en ¡Hola! que iban a ser padres, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han llevado el resto del embarazo con sumo secretismo.

Es más, aunque los compañeros de TardeAR confirmaron que la pareja estaba esperando un niño, ellos tampoco quisieron incidir en este asunto. Lo único que Alejandra comentó es que le había parecido bastante mal que los colaboradores del programa de Ana Rosa Quintana dieran esa noticia tan importante cuando ellos habían dejado claro que no querían saberlo. Al menos por el momento. Aun así, supimos que se cumplió el deseo de Alejandra Rubio puesto que ella quería tener un niño. Carlo Costanzia, por su parte, reconoció que quería una niña al tener nada más y nada menos que seis hermanos. Lo más importante para ambos es que el bebé, fuese del sexo que fuese, viniese sano. Esa siempre ha sido su máxima prioridad. A pesar de ese secretismo, lo cierto es que se ha dado a conocer un nuevo dato: el nombre escogido para ese pequeño que está a punto de nacer.

Cada vez que se ha preguntado este dato a la pareja, ambos han optado por permanecer en silencio. Pero todo ha cambiado de forma inesperada. Y es que esta información se habría dado a conocer tras la publicación de una imagen en las historias de Instagram de Alejandra. En la fotografía en cuestión, la nieta de María Teresa Campos escribió un texto que dice lo siguiente: «Busca a la intrusa», refiriéndose al perrito que descansaba entre una gran cantidad de peluches que serán para su bebé.

Pero la joven no se ha percatado de un detalle, y es que en la camiseta de uno de esos ositos que aparecen en la imagen se puede leer el nombre «Carlo» bordado en color azul. Por lo tanto, sin pretenderlo, Alejandra Rubio podría haber confirmado que su hijo se llamará igual que el padre, Carlo Costanzia.

No es ningún secreto que era el nombre que más sonaba en las apuestas. Y es que, en más de una ocasión, Alejandra Rubio desveló que en caso de que su bebé fuera un niño a su pareja le hacía mucha ilusión seguir con la tradición familiar puesto que el abuelo de ese pequeño también se llama Carlo Costanzia. Por lo tanto, el bebé sería la tercera generación de la familia del actor en llevar ese nombre.

A pesar de todo, es importante destacar que Alejandra Rubio, públicamente, jamás confirmó cómo iban a llamar a su pequeño. Hasta ahora que, por un pequeño error, habría salido a la luz. Sea como sea, el nieto de Terelu Campos está a punto de nacer. De hecho, la joven ya ha dejado su puesto en el programa Vamos a ver hasta que dé a luz a ese pequeño que tantas ganas tienen ambas familias de conocer. ¡Comienza la cuenta atrás!