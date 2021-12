El romance de Alba Carrillo y José Antonio Canales Rivera ha sido una de las grandes sorpresas de este fin de año. La modelo y el torero pasaron una noche de fiesta juntos, tras la cual, fueron captados por las cámaras. Y ahora, ha sido la colaboradora la que se ha sincerado sobre este romance.

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha vuelto a demostrar que a sincera no le gana nadie, pues no ha escondido que Canales Rivera le gusta, aunque de momento no quiere poner etiquetas, dejando claro que simplemente se lo pasan muy bien juntos.

«Me gusta, está buenisímo», confesó Alba Carrillo en el programa conducido por Sonsoles Ónega. Aunque también recalcó que no son pareja. «Es muy colega de mi madre y los amigos de mi madre son mis amigos. Él está soltero, yo estoy soltera… Es como de la familia. Pareja no somos».

«Hemos coincidido y ya está. No sé si volveremos a quedar. Él tiene las puertas de mi casa abiertas», reconoció la colaboradora de ‘Ya es mediodía’, así como también, no dudó en responder a todas las preguntas de sus compañeros del programa.

Alba Carrillo respondió a la pregunta de sí pasaría la Navidad con Canales Rivera, así como también con su posible futura suegra, a lo que expresó que: «Si quiere venirse en Nochebuena con la señora Teresa y las esmeraldas… Me parece una mujer maravillosa que he coincidido con ella en las galas de Secret Story”, afirmó la colaboradora dejando la puerta abierta.