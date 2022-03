‘Alba’ se ha convertido en una de las series estrella de Antena 3. Protagonizada por Elena Rivera, la serie cuenta con un reparto de excepción compuesto por actores de la talla de Eric Masip, Álvaro Rico, Adriana Ozores, Pol Hermoso, Jason Fernández o Beatriz Segura, entre otros.

Esta serie gira en torno a una historia muy dura, que por desgracia viven muchas mujeres. Por ello, para prepararse el papel, Elena Rivera vio muchos documentales y películas, aunque asegura que: “Esto es algo que, por mucho que intentes ponerte en esa tesitura, es casi imposible saber lo que se siente”.

Sobre la escena de la violación, en un encuentro para Antena 3, la actriz explicó que fue muy impactante para ella y que hasta que no grabó esa escena, no supo lo que pueden llegar a sentir las víctimas. Elena además, recalcó el gran trabajo de sus compañeros, “todo salió muy bien, pero no dejó de ser muy duro”.

“Aunque intentan superarlo, nunca dejan de olvidar. Es una herida que siempre va a estar ahí”, explica la actriz sobre cómo se siente su personaje, Alba, tras la violación. Una mezcla de rabia, tristeza, frustración e impotencia, como ella misma indicó ante las cámaras de Antena 3.

Por su parte, Jason Fernández, el actor que da vida a Hugo Roig en ‘Alba’, ha explicado en un vídeo también para Antena 3, cómo se sintió el día del rodaje de esa escena, y cómo sufrió después de haberla rodado, siendo en sus propias palabras uno de los momentos más duros de su carrera como actor.

«Es un tema muy delicado, pero partimos de la base de que tenemos una complicidad con nuestros compañeros y con el equipo bastante sólida», asegura el actor. Tras el rodaje, explica que ese día «me costó dormir, fue un día durísimo».