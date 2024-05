Aitana, protagonista: Amaral responde a su propuesta de cantar juntos en su gira

Aitana tiene por delante un 2024 repleto de emociones. En principio, una de las fechas más señaladas y esperadas era la del próximo 28 de diciembre, día en el que se subirá al escenario de su show en el nuevo Santiago Bernabéu para dar el que prometía ser su concierto más especial del Alpha Tour.

Sin embargo, no será la única fecha especial de su gira. Tal y como ha comunicado hace unos días, el 29 de diciembre también ha sido adjudicado en su calendario con motivo de la realización de un segundo concierto. Pero, antes de que esta segunda fecha se confirmarse, la catalana le contó a sus fans algunas ideas que tenía en mente.

Aitana sobre #alphaTourBernabéu: “No quiero traer a invitados que solo canten mis canciones. Me encantaría traer, por ejemplo, a Amaral y cantar ‘Son Mis Amigos’. Gente mítica nacional e internacional…” 😮 #CharlandoConAitana pic.twitter.com/2qt8ZWCs1V — News αitana (@NewsAitana) December 16, 2023

«A ver, quiero traer a gente tipo, no sé… A ver, me encantaría, no lo he hablado, ¿eh? Me encantaría traerme a Amaral y cantar Son mis amigos. No quiero traer a gente donde solo canten mis canciones. No. Mis canciones, al final, las cantaré y muy bien y tal, pero si traigo a gente lo que me apetece es cantar las canciones de esa gente también. Gente mítica nacional e internacional. Va a ser un concierto que dure, a lo mejor, tipo tres horas», reveló hace unos meses.

Ahora, casi medio año después de este encuentro con sus fans, Eva, cantante de Amaral, ha respondido a Aitana en mitad de un concierto. La banda se encontraba en Sevilla, en el marco del festival Interestelar, y fue allí donde la artista afirmó su deseo de encontrarse con la catalana en el Santiago Bernabéu.

Amaral responde a Aitana

«Queríamos dedicarle esta canción a una chica que nos encanta y que está llena de talento y que además, la escuchamos hace pocos días en una entrevista en televisión decir que le gustaría cantar esta canción con nosotros. Así que vamos a utilizar el festival Interestelar para contestarle. ¡Aitana, sí queremos cantar contigo! Estaremos encantados de ir a dónde tú nos digas a cantar ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’», dijo la cantante en el concierto.

Una reacción que, como no podía ser de otra manera, ha causado auténtico furor en redes sociales. De momento, se desconoce si Aitana contará con la agrupación en show del día 28 o del 29. Pero, lo que está claro es que serán dos noches repletas de emociones para todos.