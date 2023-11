Aitana Ocaña salta tras las mofas por su flequillo: «Me hicieron bullying en el colegio por eso»

Aitana Ocaña sigue siendo protagonista de gracias a su gira de conciertos Alpha que ha estado perseguida por la polémica por sus bailes y sus letras poco adecuadas para sus seguidores más jóvenes. Pero la cantante vuelve a ser motivo de comentarios por un vídeo en el que aparecer sin flequillo por primera vez para sorpresa de muchos, algo que la ha obligado a contar su experiencia.

El peinado de la cantante marcó tendencia desde que entrase en OT 2017, tanto que logró volver a poner de moda el flequillo y lo ha convertido en una de sus señas de identidad. Verla sin él se había convertido en uno de los deseos de muchos, por lo que cualquier mínimo cambio de su imagen es comentado al milímetro, y por fin se ha cumplido.

En las últimas horas un vídeo muestra a la catalana en plena sesión de maquillaje y peluquería con su equipo de confianza y hablando del corte de pelo radical al que se sometió para cambiar por completo su imagen con la llegada de su nuevo disco, que rompe con todo lo anterior.

Jesús de Paula es su estilista y el responsable de este gran cambio que ha generado todo tipo de opiniones, tanto que la artista habla de él en una entrevista en la que narra cómo fue cortarse el flequillo por encima de la altura de las cejas. Este gesto que para muchas personas sería de lo más normal, para ella supuso un shock importante después de años sin haberlo cambiado, además de pensar en si podría generar comentarios.

Esta entrevista concedida a la revista VOGUE muestra imágenes de Aitana con unas pinzas en el pelo para facilitar el trabajo de su maquillador y no tener que apartar cabellos. Lo que seguro que nadie esperaba es que su imagen se convirtiese en meme y con algunos comentarios demasiado ácidos e hirientes

El TikTok de la revista se ha llenado de respuestas como «qué cambiado está Kiko Rivera» y como que podría caminar «por la calle sin flequillo y nadie la reconoce». Otros aseguran que «se ve mayor» o incluso se sorprenden del «poder» tan grande que puede tener una parte del cabello en la imagen de una persona tan famosa.

Aitana Ocaña responde a las burlas y los memes

Se esta rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo sea algo real.

También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande.

Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes — αitana (@Aitanax) November 23, 2023

