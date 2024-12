Aitana estalla tras la información compartida por ‘Fiesta’: «Estáis muy pesados»

Ser una celebridad en pleno 2024 no es fácil. Aunque, como todo, tiene sus ventajas. Ciertamente es inevitable estar sujeto a críticas en redes sociales o a comentarios en diversos programas de televisión. Una situación a la que ha tenido que hacer frente, recientemente, Aitana. La cantante, de 25 años, no ha vivido un año fácil a nivel personal. Pues, como bien es sabido por todos, su nueva ruptura con Sebastián Yatra ha estado en boca de todos. Ahora, meses después, ha vuelto a protagonizar nuevos titulares. Pero, en esta ocasión, por un motivo completamente diferente.

El pasado domingo, el programa Fiesta regresó a Telecinco y lo hizo para contarle a sus espectadores todo lo relacionado con la actualidad del momento entre las celebrities. De esta manera, el formato emitió un reportaje donde seguía a la cantante desde la salida de su casa en Madrid hasta una clínica de estética. Unas grabaciones con las que se daba a entender que la artista había decidido realizarse algún retoque para lucir más bella.

Lejos de quedar ahí, el equipo del programa invitó a un doctor al plató para abordar el tema. Un encuentro donde se barajó la idea de que Aitana se hubiese realizado un aumento de labios. De hecho, se realizó una exhaustiva comparación de varias imágenes.

«Me da la impresión de que se ha hecho los labios. Es verdad que es normal que justo cuando los labios están mucho más inflamados de lo que va a quedar», comentó el doctor en el programa. Por su parte, una colaboradora presente en el plató dio la opción de que se hubiese hecho un microblading en las cejas.

Una serie de opciones que explicarían el motivo por el que Aitana salió con el rostro, supuestamente, hinchado. Pero, lo que seguramente no se esperaba el equipo de Fiesta era que la propia Aitana saldría a desmentir este dato públicamente.

Aitana responde en redes sociales

No es la primera vez que se especula en programas de televisión sobre el físico de la catalana. Pero, a pesar de ello, la joven siempre se ha mostrado imperturbable y se ha mantenido en silencio. Sin embargo, parece ser que esta última información del equipo de Fiesta la ha molestado mucho.

Por ello, la intérprete de Vas a Quedarte ha acudido a su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) para manifestarse. «Ese lugar es donde me voy a depilar las cejas, pero buen intento. Y contesto porque ya estáis muy pesados con el tema, que no me he hecho nada (ni me he pinchado nada) en la cara, ¡Dios, santo!», escribió.

Unas palabras muy contundentes con las que la catalana niega en rotundo la información dada por Fiesta. Asimismo, ante ello, sus seguidores no han dudado ni un segundo en aplaudir su actitud y mostrarle su apoyo.