Aitana desvela que le encantaría colaborar con Quevedo

Aitana ha vuelto a Latinoamérica para retomar su gira 11 Razones, allí se ha encontrado con el cariño de todos sus fans e incluso ella misma se extrañaba de que toda esa gente estuvieran esperándola a su llegada en el aeropuerto. Su último concierto ha sido en Buenos Aires, Argentina donde ha hecho sold out.

La cantante catalana agotó todas las entradas del Teatro Gran Rex y sacó una segunda fecha marcándose un doblete que también tuvo mucho éxito. En sus últimos conciertos ha vivido momentos muy especiales, como el comentado video donde sacó a una chica al escenario para cantar con ella con la miel en los labios y quedó totalmente sorprendida al ver la preciosa voz que esta tenía.

Y es que está canción es la favorita de muchos de sus fans al ser un tema muy romántico e importante para ella que escribió para su actual pareja. Tanto es así que durante el concierto uno de los asistentes eligió este momento para pedirle matrimonio a su futura esposa. Aitana se enteró más tarde a través de las redes sociales y ha querido dedicarles unas palabras: “Me muero, no me di cuenta de este momento, chicos felicidades, qué bonito por Dios”, expresaba en sus historias de Instagram.

Muchos son los objetos que le tiran al escenario como rosas cuando canta la canción de Mariposas junto a San Giovanni, banderas del país donde está dando el concierto… Aitana no puede estar más feliz y agradecida, pues así lo ha mostrado en sus redes sociales: “Buenos Aires, qué noche para recordar por siempre, gracias de corazón. El primer show de mi vida en Argentina, esta noche vamos a por el segundo”, escribía en Instagram .