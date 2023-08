Adele detiene su último concierto para proteger a un fan de un miembro de seguridad del evento

Adele continúa inmersa en su residencia de Las Vegas. La artista británica continuará con conciertos en la ciudad estadounidense hasta final del año, y durante su último show protagonizó un momento que no tardó en volverse viral en las redes, al dejar de cantar para defender a uno de sus fans.

La súper estrella británica hizo una pausa en mitad de su concierto de Las Vegas, en medio de la interpretación de la canción Water Under the Bridge el pasado sábado por la noche, para cuestionar lo que estaba sucediendo entre la multitud en el Coliseo del emblemático Caesars Palace.

“¿Qué está pasando ahí con ese joven aficionado al que tanto le ha molestado desde que entré por plantarme?” llamó a los espectadores del Weekends With Adele la artista desde el escenario, tal y como se puede ver en las imágenes que los fans han compartido en sus redes sociales. «¿Qué está pasando con él? ¡Sí, tú, con la mano en alto, sí tú!», exclama la artista.

Adele stopped her performance of “Water Under The Bridge” to defend a fan from a security guard at her Vegas residency.

