Adara Molinero está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Su paso por ‘Secret Story’ marcó un antes y un después en el concurso, pero también este reality supuso un punto de inflexión a nivel personal. No solamente tuvo la oportunidad de reconciliarse con su padre, con quien hacía años no hablaba, sino también con el que considera el amor de su vida. Estamos hablando, cómo no, de Rodri Fuertes.

La joven, a través de sus redes sociales, confirmó que había decidido terminar el año cometiendo una “locura”. Y es que ha acudido a un tatuador para tatuarse algo que jamás olvidará. Se trata de algo que está marcado en su corazón y que, desde ese mismo momento, también está en su piel. Jamás se lo había planteado ¡pero ha sucedido!

La ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’, acompañada de Rodri Fuertes, ha dado este paso: “Voy a hacer una locura. Bueno, ¡ya está hecho!”, expresó la joven a través de las historias de Instagram. Por si fuera poco, quiso añadir algo más: “Ya no hay marcha atrás, jamás lo hubiera pensado”.

Unos días después, a través de su perfil de Instagram, Adara Molinero publicaba un reels. De esta manera, mostraba cómo fue su aventura de acudir a un estudio de tatuajes para realizarse el primero de su vida. Lo más bonito de todo es que mostró qué se trataba y, sobre todo, por qué era tan importante.

Podemos ver cómo la joven ha decidido tatuarse el número 11 en su pierna, un número que ya llevaba tatuado Rodri en su antebrazo. Es una manera de lo más romántica para tener presente, aún más si cabe y para siempre, al otro. Es evidente que están profundamente enamorados y, pase lo que pase, jamás olvidarán este amor que tantísimo les une. ¡Qué bonito!