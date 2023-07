Adara Molinero desvela el último efecto secundario que sufre tras ‘Supervivientes’

La vuelta a España de Adara Molinero tras ser finalista de Supervivientes 2023 está siendo todo un calvario. Aunque todo hacía pensar que este verano estaría marcado por la felicidad por su nuevo romance con Bosco, sus problemas de salud están siendo un problema para la exmodelo.

Después de llegar hasta la final de la edición más larga de la historia del reality, comenzó el 2 de marzo y se alargó hasta el pasado 29 de junio, todo hacía pensar que en su vuelta a la civilización se acabarían sus problemas. Pero los efectos secundarios de la falta de alimentos, agua y las duras pruebas físicas siguen pasando factura a la ganadora de Secret Story.

Muchos pueden llegar a pensar que está pasando un gran momento junto al sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú disfrutando de viajes y de la compañía de sus compañeros en la isla, pero las cosas no están siendo nada fáciles. Su cuerpo está sufriendo y las consecuencias empiezan a pasarle factura.

En un directo en Instagram con sus seguidores, Adara se ha sincerado con los problemas de alimentación que está teniendo desde que aterrizase en España: »Llevo todo el día en casa destrozada, como si me hubiera pasado un camión por encima (…) Mi estómago me está pidiendo a gritos que pare: ‘No puedo más, para’. Así que ya hoy estoy haciendo la dieta que me ha mandado mi nutricionista».

Este problema parece que está provocado por su descontrol con la comida después de meses de pasar hambre, provocando que coma sin parar: «Solo quiero sentirme bien, que me deje de doler y se me quite el hinchazón. Tengo que hacerme pruebas, pero tengo que esperar cuatro semanas porque he estado tomando antibiótico».

Pero el hinchazón del estómago no es el único de los problemas que está teniendo en las últimas semanas. La madrileña confesó que desde que comenzó el concurso había dejado de tener el periodo, una situación preocupante que se ha alargado durante meses.

«¿Os acordáis que se me había cortado la menstruación en Supervivientes? Me ha venido hoy por primera vez», comentaba en Instagram Adara Molinero. Parece que poco a poco su cuerpo vuelve a la normalidad, pero no hay duda de que las secuelas que ha dejado la aventura isleña ha sido una enorme prueba para su resistencia.

El motivo de que Adara tenga la cara hinchada

Por si no fuera suficiente, la madrileña apareció ante sus seguidores con la cara visiblemente hinchada, algo que quiso aclarar para evitar la preocupación y los rumores. «Me he puesto un filtraco porque tengo la cara un poquito hinchada. Creo que lo podéis notar, pero son de los pinchacitos de ayer», explicó refiriéndose al último tratamiento estético al que se ha sometido en las últimas horas.