Adara Molinero y Cristina Porta protagonizaron este martes uno de los cara a cara más esperados de ‘Secret Story’. La ex concursante regresó a la casa de los secretos como candidata a volver a entrar como repescada, y no se dejó nada en el tintero.

Tras reencontrarse con Isabel Rábago y Cynthia Martínez, la madrileña protagonizó un fuerte cara a cara con Cristina Porta. Eso sí, no sin antes lanzarles varios dardos a Cynthia e Isabel Rábago.

“A Cynthia no le voy a decir nada, porque creo que bastante tiene con que su mayor apoyo en la casa le haya dejado de hablar. Ya ha sufrido suficiente. En cuanto a Isabel, tanto que va de educada, de que no quiere tener ningún trato conmigo, me ha llamado tonta en el vídeo, se ceba conmigo continuamente. Yo no sé qué te he hecho porque, del mes y medio que he estado aquí, he hablado contigo una vez», señaló la ex concursante.

Frigenti, sobre Cristina: «No le mola nada que volvamos»

Adara: «Es lo que hay» #SecretCuentaAtrás9 pic.twitter.com/UtdaRQ4CQq — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 9, 2021

A continuación, Adara Molinero se reencontró con Cristina Porta. «He traído muchas tilas, porque las va a necesitar», dijo Adara nada más ver a su compañera. «Espero que le hayan ido bien estos días que ha estado fuera. A mí me han parecido súper tranquilos», le respondió la periodista.

Carlos Sobera preguntó a la concursante si se había alegrado de volver a ver a Adara, a lo que la periodista respondió de forma negativa. “Pues te vas a tener que aguantar”, respondió Adara Molinero.

El presentador preguntó a la concursante que era lo que más había echado de menos de Adara. Es entonces cuando Cristina Porta respondió que «nosotros la hemos recordado bastante. También las cosas buenas; otras, no tanto. Su armario ahora mismo está ocupado por las toallas y albornoces, no lo he decidido yo».