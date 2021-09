El pasado lunes 28 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de la última hora de ‘Secret Story’. En este programa, presentado por Lara Álvarez, tuvimos la oportunidad de disfrutar de la entregada de Adara Molinero a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. La ganadora de ‘GH VIP 7’ acudía con una misión muy especial.

Entre otras cuestiones, y tirando de esa sinceridad que le caracteriza, Adara Molinero decidió dar su opinión sobre la relación que hay entre Cristina Porta y su amigo Miguel Frigenti. El colaborador de ‘Sálvame’ tiene una fe ciega en la periodista deportiva, algo que no gusta para nada a la que fuera concursante de ‘Gran Hermano 17’.

“He visto algún que otro vídeo que me ha puesto enferma por cómo ha tratado Cristina a Miguel”, comenzó diciendo Adara Molinero a Lara Álvarez. “No me gusta nada. Si quieres a una persona y es tu amigo no le puedes tratar así”, añadió. La influencer se sinceró con la presentadora justo antes de que los nominados, Sandra Pica, Miguel Frigenti y Luca Onestini, realizaran sus alegatos.

Adara ha sido clara sobre la relación de Miguel y Cristina ¿compartís su opinión? #SecretUH4 pic.twitter.com/Rl97iJExqZ — Secret Story España (@SecretStory_es) September 27, 2021

Miguel Frigenti quiso ser completamente honesto, al desvelar que quiere que la próxima expulsada sea Sandra Pica. Ahora bien, para dar a conocer esta información, no ha atacado a la que fuera pareja de Tom Brusse sino que ha dado razones por las que quiere que el hermano de Gianmarco Onestini se salve de la expulsión.

Este hecho ha sido muy valorado por Adara Molinero: “Su alegato me ha parecido muy bien porque podría haber sido mucho más cruel. Podría haberse metido con Sandra para que la expulsada fuese ella pero, al final, el resumen es que lo que quiere es que se quede su amigo Luca”.

Lara Álvarez, por su parte, también quiso saber la opinión de la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ respecto a quién debe ser el siguiente expulsado. La joven fue clara, y rompió una lanza a favor del que, por unos meses, fue su cuñado: Luca Onestini. De esta manera, aseguró que quería que la expulsada fuese Sandra Pica.