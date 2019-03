‘¿No es romántico?’ y otras 5 comedias románticas que puedes ver en Netflix

Las 5 comedias románticas que deberías ver

¿A quién no le ha pasado alguna vez meterse en Netflix para ver una película y tardar media hora en elegirla?. La plataforma ofrece un catálogo muy amplio de películas, pero entre tantas opciones, a veces se hace dificil elegir una. Por eso, aquí os dejamos una lista para esos momentos en los que te apetece ver una comedia romántica. Sin duda, estas son las cinco que no te puedes perder:

1. ¿No es romántico? (2019)

La nueva comedia romántica de Netflix es una de las grandes apuestas de la plataforma. Desde su estreno el 28 de febrero, ha recibido muy buenas críticas y se ha convertido en una de las nuevas favoritas de muchos usuarios. Protagonizada por Rebel Wilson, en el papel de Natalie, una arquitecta de Nueva York que siente un rechazo general hacía los hombres, no cree en los finales felices y odia las historias de amor. Por culpa de un golpe en la cabeza durante un atraco en el metro acaba convertida en la protagonista de su de su peor pesadilla: su propia comedia romántica. Con Liam Hemsworth y Adam DeVine como coprotagonistas, cuenta con todos los ingredientes para ser la comedia romántica perfecta para un día de bajón, las risas están aseguradas y lo más importante, tiene un mensaje final muy positivo sobre la aceptación de uno mismo, rompiendo con los estereotipos de Hollywood.

2. A todos los chicos de los que me enamoré (2018)

Otra película original de Netflix, llegó a la plataforma a finales de 2018 y desde entonces no ha salido del apartado de tendencias. Basada en la trilogía de libros de la escritora estadounidense Jenny Han, cuenta la historia de Lara Jean, una tímida joven que guarda sus cartas de amor en una caja. Pero no son cartas que le hayan enviado, las ha escrito ella, una por cada chico de los que se ha enamorado. Las cartas son su manera de expresar lo que siente porque sabe que nadie las leerá, hasta que un día alguien las envía por equivocación y la vida de la estudiante Lara Jean se pone patas arriba. La protagonista de la película es Lana Condor, la actriz de 21 años debutó en 2016 gracias a X-Men, pero se ha dado a conocer realmente gracias a la película de Netflix. Janel Parrish, conocida por su papel en ‘Pequeñas Mentirosas’ y Noah Centineo también participan en la película. La trama de típica historia juvenil de un típico instituto americano nunca falla, por ello es un acierto seguro para ese momento en los que has visto cien comedias románticas y ya no sabes cual ver.

3. Como perder a un chico en 10 días (2003)

Un clásico. Quien no la haya visto tiene que verla. Y si ya la has visto, es una de esas películas que siempre merece la pena volver a ver. Tanto por los actores protagonistas, unos guapísimos y jovencísimos Kate Hudson y Matthew McConaughey, como por el guión de la película en sí basado en un libro con el mismo nombre. Matthew en el papel de Ben, hace una apuesta con sus amigos convencido de que es capaz de enamorar a una chica en 10 días, pero se topa con la mujer equivocada, la periodista Andie (Kate Hudson), a la que le han asignado una columna inusual: debe estudiar los errores que cometen las mujeres con los hombres hasta espantarlos ¿Conseguirá Ben enamorar a Andie o saldrá espantado por culpa de sus extraños comportamientos?. Con estos ingredientes, la película, rodada en Nueva York, engancha desde el minuto cero. Además, gracias a la química que derrocharon los actores, se convirtieron en una pareja muy codiciada por la industria de este género de películas Hollywood, repitiendo cartel en ‘Locos por el oro’.

Curiosidad sobre la película: Kate Hudson es una maestra de la improvisación y una de las mejores escenas de la película fue totalmente improvisada. Nos referimos al momento en que se cabrea y lanza las verduras por la mesa. Solo el director sabía lo que planeaba Kate y los otros actores se sorprendieron, sin saber muy bien como continuar la escena.

4. Como la vida misma (2010)

Holly (Katherine Heigl) y Eric Messer (Josh Duhamel) se conocen en una cita a ciegas organizada por sus mejores amigos. Desde el primer momento son conscientes de que no tienen nada que ver el uno con el otro y la cita no sale bien. Pero tras el fallecimiento de sus mejores amigos, padres de un bebé tendrán que cuidar de su hija cuando esta se queda huérfana, siendo obligados a olvidar sus grandes diferencias al tener que vivir bajo el mismo techo. La película tiene todos los ingredientes para colgarse el cartel de típica comedia romántica americana, con momentos de risas, algún que otro drama y otros tantos amor, que combinados hacen que sea una bonita historia pero un tanto previsible, siendo la comedia romántica perfecta para cualquier domingo aburrido.

5. Sin compromiso (2011)

Dentro del género de las comedias románticas se encuentran muchos subgéneros, uno de ellos es el que engloba las historias sobre amigos que son algo más que eso, ejemplo de ello lo encontramos en esta película. Ashton Kutcher y Natalie Portman protagonizan esta comedia romántica, en la que realizan los papeles de Emma y Adam, amigos desde que eran pequeños. Años después se reencuentran y acaban convertidos en “amigos con derecho a roce”, ellos están contentos con su relación abierta sin ningún tipo de complicación, hasta que pasa lo que ninguno de los dos quería que pasara… llegan los sentimientos y con ello las complicaciones. Desde su estreno en la gran pantalla en 2011, esta película arrasó entre el público joven, siendo galardonada en los Teen Choice Awards o los MTV Moview Awards, entre otros. Gracias a su trama y a los actores principales, podría definirse como la comedia romántica que gusta a todo el mundo (o a casi todo).