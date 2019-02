La mítica banda está viviendo una especie de segunda vida, pero no está gustando a todo el mundo

Hace tiempo que venimos leyendo en redes sociales protestas que tienen que ver con la segunda vida que ‘Bohemian Rhapsody’ le ha regalado a Queen, una de las bandas mejor valoradas y más queridas a nivel mundial en la historia de la música. Protestas de quienes han escuchado a este grupo liderado por Freddie Mercury durante toda una vida, y que sienten que hay una especie de injusticia en esto de que una película haya conseguido que sus canciones vuelvan a sonar en todo el mundo (si es que alguna vez han dejado de sonar), con personas de todas las edades responsables de que esto sea así.

Para muchos de los seguidores de siempre, es casi una ofensa que esto esté sucediendo por una película, como si no se pudiera tolerar que haya llegado a la vida de esas personas de esta manera. Como si tuvieran que pedir perdón por ello; como si quienes sí habían tenido la fortuna de disfrutar de Queen con anterioridad tengan algún tipo de privilegio por ello en este mundo de la música y los fans.

‘Bohemian Rhapsody’ no solo fue una de las películas más taquilleras a nivel mundial del pasado año 2018, también ha sido una de las protagonistas de las más recientes ceremonias de premios y tiene todo de su lado para llevarse algún que otro galardón en esta nueva edición de los Premios Oscar, que se celebra el próximo 24 de febrero. Es bastante probable que Rami Malek, su protagonista, el encargado de homenajear a Freddie en su propia piel, se lleve el que le reconoce como mejor actor del año. ‘Bohemian Rhapsody’ ha sido uno de los fenómenos del año, y como fenómeno mundial es inevitable que tenga consecuencias.

Una de ellas, el renacimiento de Queen. Insistimos: no es como si alguna vez esta banda hubiera caído en el olvido. Muchas de sus canciones son auténticos himnos empleados en ceremonias de gran renombre y cantados a coro por millones de personas. Freddie Mercury es uno de los mejores artistas que hemos tenido nunca, y también es una figura, un ejemplo y un icono. Queen siempre ha estado ahí, y lo único que ha hecho ‘Bohemian Rhapsody’ ha sido ensalzarlo un poco más. También recordárselo a quien, por alguna razón, había dejado a esta banda aparcada con los años. Y descubrírsela, desde luego, a quien no había tenido oportunidad de acercarse a su música. Ningún daño colateral negativo. Ningún menosprecio a la obra que nos han dejado, incluso aunque ésta haya sido conocida por una película.

Últimamente, tendemos a dar demasiada importancia al modo en que las cosas llegan a nosotros; lo observamos siempre que un artista de renombre, como Michael Jackson o David Bowie más recientemente, fallece. Su música empieza a estar por todas partes, y lo está por su fallecimiento. Pues bien: dejemos de dar importancia a cómo llegamos a ello, empecemos a valorar el motivo por el que se queda con nosotros.

Si esta segunda vida de Queen está teniendo lugar, es porque su música y su mensaje han sido abrazados, de nuevo, por millones de personas en todo el mundo, como sucedió a finales del siglo pasado. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Qué hay de malo en que adolescentes de todo el mundo tengan a Freddie Mercury de fondo de pantalla en sus iPhones? ¿Por qué cabrea tanto? ¿Por qué se protesta tanto?

Sobre todo si somos seguidores de Queen desde hace tiempo, no debería importarnos el cómo: debería importarnos el qué. Y el qué es el siguiente: vuelven a estar más que presentes en nuestra vida diaria. No se me ocurre ninguna razón por la que protestar por ello. Larga vida a los reyes.