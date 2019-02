‘The Walking Dead’: Norman Reedus ha estado cambiando el guion de la temporada 9, y tiene sus razones

Norman Reedus es uno de las personas referentes de ‘The Walking Dead’. Siempre lo ha sido, desde el principio de los principios, y a medida que fueron avanzando las temporadas ni siquiera Rick Grimes (Andrew Lincoln), el protagonista de la historia, conseguía hacer sombra sobre Daryl Dixon, el personaje de Reedus y el favorito de la inmensa mayoría.

Norman conoce bien a Daryl, conoce bien ‘The Walking Dead’ y también conoce bien la manera en que ha de trabajarse en el set de rodaje. Quizá por eso, se ha permitido que en los últimos capítulos haya cambiado el guion a placer, aunque siempre teniendo en cuenta lo que consideraba que era lo mejor para la serie, que suele coincidir con lo que es lo mejor para la serie.

En una conversaciones con ‘Entertainment Weekly’, Norman ha explicado por qué se decidió a introducir estos cambios, en su mayoría pensados para que sus compañeros pudieran tener un mayor peso en la trama. Al ser preguntado por la relación entre Daryl y Henry, su respuesta era la siguiente:

“He estado haciendo cosas con Henry todo el año. He estado cambiando los diálogos un poco aquí y un poco allá. He estado cambiando la dirección un poco, tratando de dar a Henry más responsabilidad. Si había una línea que era ‘te quedas aquí, voy a hacer esto’, me gustaba más que fuera ‘necesito que vigiles mi espalda, necesito que vigiles a estas personas mientras estoy fuera’. Cambio las cosas un poco porque tengo un hijo adolescente, y sé que cuando le das responsabilidad a un adolescente se siente parte de un grupo. Si empoderas a las personas, puedes confiar en ellas un poco más”