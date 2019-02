‘GH DÚO’: Ylenia Padilla protagoniza una de las grandes traiciones de la edición y la audiencia no lo perdona

Ylenia Padilla, protagonista de una gran traición que ha decepcionado a la audiencia

‘GH DÚO’ está a medio camino de su aventura. Por fin los concursantes que aún permanecen en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra pueden descubrir que las parejas se disuelven. Ya no tienen que nominar en grupo ni nada por el estilo. Ahora son completamente individuales.

La noche de ayer fue muy completa para Ylenia Padilla. La expulsión estuvo entre ella y Yoli y, finalmente, la expulsada fue la pareja de Fortu. Posteriormente, Jorge Javier Vázquez les comunicaba la decisión de romper las parejas en el juego. Acto seguido, tuvo lugar la lucha para ser inmune.

Fue una prueba verdaderamente divertida. ¡Y ganó Ylenia Padilla! Con lo cual, no podría ser nominada y tendría el poder del intercambio. Según los compañeros, que volvieron a nominar a la cara, eligieron como tres nominados de la semana a Kiko Rivera, Raquel Lozano y María Jesús Ruiz.

Nominados provisionales hasta el momento. ¿Usará Ylenia el poder del intercambio? #GHDÚOGala8 pic.twitter.com/ikMLxT0338 — Gran Hermano (@ghoficial) February 22, 2019

Esos eran los nominados provisionales. El Súper llamó a Ylenia Padilla para que acudiera al confesionario. Tenía la posibilidad de utilizar o no el poder del intercambio. Todos imaginaban que por cercanía, la de Benidorm salvaría de la nominación a la que hasta hace unas horas fue su compañera de concurso.

Pero no lo hizo, no quiso sacar de la lista a Raquel Lozano. ¡Fue toda una sorpresa! Muchos son los espectadores que piensan, firmemente, que estamos ante una de las grandes traiciones de esta edición. No perdonan que Ylenia Padilla haya decidido no utilizar el poder después de lo mucho que le ha apoyado Raquel Lozano en todo este tiempo.

Es que la carita de ilusión que tiene Raquel cuando llega Ylenia salvada es para comérsela. Ylenia le ha pagado volviendo a ser la misma mierdosa que era antes. Es que no sabe el bien que le estaba haciendo estar al lado de Raquel y no de la impresentable Sobe.#GHDÚOGala8 pic.twitter.com/aQHIqGz94l — Loving💜AnaWar #Reflexión (@Gusberg_TF) 22 de febrero de 2019

Ylenia diciendo que no solo se lleva ya bien con Raquel, sino que la quiere. Sí, ya se ha visto lo que la quiere. No ha sido capaz de salvarla. #GHDÚOGala8 — David Cano 😼 (@DVDCano) 22 de febrero de 2019

Creen firmemente que esta decisión de Ylenia Padilla viene condicionada por el rifirrafe que tienen Raquel Lozano y Carolina Sobe por todo lo que tiene que ver con María Jesús Ruiz. Sea como sea, es un gesto feo. ¿Qué hubiera pasado si Raquel Lozano tiene ese poder y no salva a Ylenia Padilla? Ahí tenéis la respuesta.