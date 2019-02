Alejandro Albalá sobre Sofía Suescun: “Es un sinvivir estar enamorado de alguien que no te corresponde”

Alejandro Albalá realiza la curva de la vida en 'GH Dúo' y esto es todo lo que dijo de Sofía Suescun

‘GH Dúo’ está viviendo uno de los momentos más completos de toda la edición. La casa está que arde y los concursantes cada vez están más inmersos en continuas discusiones. Y eso que no saben que dentro de muy poco se van a disolver, de manera definitiva, todas y cada una de las parejas.

Una de las cuestiones que más llama la atención en la gala de los martes de ‘GH Dúo’ es, sin lugar a dudas, la curva de la vida. Allí podemos conocer muchísimo la historia más personal de todos y cada uno de los concursantes del reality de Telecinco. Recientemente fue el turno de Alejandro Albalá.

El de Santander llegó a confesar, gracias a esto, que él nació realmente en la ciudad de Cádiz. Su infancia estuvo marcada por un grandísimo número de altibajos, al igual que ocurrió durante su relación sentimental con Isa Pantoja. Hasta que conoció a Sofía Suescun, mujer de la cual sigue completamente enamorado.

.@sofiasuescun no podía faltar en la curva de la vida de @AlejandroAlbala ¡Mirad lo que dice! #GHDÚOLímite6 pic.twitter.com/Pdl7fHnLXM — Gran Hermano (@ghoficial) February 20, 2019

“Sofía es la chica que más me ha marcado y sigo pensando que es la única mujer de la que me he enamorado”, aseguró el propio Alejandro Albalá mientras nos contaba sus puntos fuertes en la curva de la vida. Lejos de que todo quede ahí, realizó una confesión: “Si la veo se me caería todo”.

Recordemos que la visita de Sofía Suescun a Alejandro Albalá en San Valentín le dejó verdaderamente tocado a nivel sentimental. Pero, ya que estaba confesando muchísimas cosas, añadió algo más: “Me da miedo lo que puede estar haciendo fuera”. Pero, después de todo, llegó a una conclusión.

“Me quiero quedar aquí hasta que esto acabe y a gozarla. ¡Que la vida son dos días!”, exclamó Alejandro Albalá. Estamos felices de poder ver cómo, finalmente, ha llegado a tomar esta decisión. ‘GH Dúo’ es una de las experiencias más espectaculares de su vida y deberá aprovechar hasta los últimos minutos.