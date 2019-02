Ryan Adams, acusado de conducta sexual indebida por su ex mujer, Mandy Moore, y otras muchas mujeres

Ryan Adams, duramente acusado por Mandy Moore y otras mujeres por conducta sexual indebida

Ryan Adams es un cantante y compositor de 44 años. Siempre ha sorprendido a medio mundo con su música, pero ahora no lo es precisamente por eso. Lo es por cuestiones meramente personales. ¿Qué ha ocurrido para que ocupe las portadas de medios de comunicación de medio planeta?

Ha sido acusado de conducta sexual inapropiada y, por si fuera poco, también comportamiento manipulador según un informe publicado por New York Times. Concretamente, esta acusación ha sido realizada por al menos siete mujeres y más de una docena más por “perseguir artistas femeninas por sexo”.

El artículo decía que, en algunos casos, Ryan Adams se volvía dominante y vengativo, rechazando cualquier tipo de oferta. Todo esto mientras sometía a muchas mujeres a abusos tanto emocionales como verbales, así como acoso en mensajes de texto y redes sociales.

De hecho, su ex mujer Mandy Moore, aseguró lo siguiente: “La música era un punto de control para él”. Por si fuera poco, añadió algo más: “Siempre me decía ‘No eres un verdadero músico porque no tocas ningún instrumento”. El artículo iba más allá asegurando cierto aspecto de su comportamiento que deja mucho que desear.

“Su comportamiento de control esencialmente bloqueó mi capacidad de hacer nuevas conexiones en la industria durante un tiempo muy crucial”, comenzó a explicar de nuevo Mandy Moore. Ella sentía que él, con ese tratamiento y comportamiento destructivo y maniático, hace que se sienta exclusivo.

El propio Ryan Adams quiso poner fin a esto a través de un tweet: “Feliz día de San Valentin, New York Times. Sé que tienes buenos abogados”, comenzó el mensaje que después borró. Los abogados de Adams han negado toda acusación. ¿Cómo terminará esta historia? En principio, en un juicio.