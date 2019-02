‘La lista de Happy FM’: Dua Lipa se sube al número 1 con la ayuda de BLACKPINK

Dua Lipa y BLACKPINK consiguen el número 1 de La Lista de Happy FM

Dua Lipa lo ha vuelto ha conseguir, ‘Kiss and make up’ ya está en el número 1 de La lista de Happy FM. Su colaboración con Blackpink, las reinas del Kpop, ha sido un nuevo paso adelante en su carrera. La británica ya consiguió alzarse a lo más alto con ‘Electricity’ y ‘New Rules’. Por su parte, Aitana Ocaña pierde la posición más importante con ‘Vas a quedarte’.

La lista está copada por mujeres en sus primeras posiciones. En el número dos se coloca Halsey, que sigue escalando poco a con ‘Without me’ y sube un puesto esta semana. Aitana se tiene que conformar con bajar al número tres, mientras que Mimi Doblas (‘OT 2017’), sigue pulverizando las listas con sus compañeras de Lola Indigo. ‘Mujer Bruja’, su colaboración con Mala Rodríguez ya está en el cuatro.

Anitta puede estar contenta con el subidón que ha protagonizado esta semana. ‘Veneno’ sube cinco puesto en una sola semana y ya se posiciona en mitad de nuestro top 10. No se queda atrás Ava Max, que también escala desde el nueve y hasta el seis con ‘Sweet but psycho’. El protagonismo femenino llega hasta el siete, lugar en el que cae Ariana Grande con ‘Thank u, next’ y que la semana pasada se encontraba en el cuatro.

La novedad de la semana la protagoniza Lukas Graham con ‘Love Someone’, que gracias a tus votos ha entrado directamente al número 8 de La lista de Happy FM. Los que se despiden son los chicos de Panic at the disco!, su ‘High hopes’ se despide cayendo desde el número ocho de nuestra lista.

No te pierdas ninguno de los programas de La lista de Happy FM.

Así queda la Lista de Happy FM del 9 al 16 de febrero:

1- DUA LIPA FT BLACKPINK – KISS AND MAKE UP (SUBE DESDE EL 2)

2 – HALSEY – WITHOUT ME (SUBE DESDE EL 3)

3 – AITANA – VAS A QUEDARTE (CAE DESDE EL 1)

4 – LOLA INDIGO – MUJER BRUJA (SUBE DESDE EL 7)

5 – ANITTA – VENENO (SUBE DESDE EL 10)

6 – AVA MAX – SWEET BUT PSYCHO (SUBE DESDE EL 9)

7 – ARIANA GRANDE – THANK U, NEXT (BAJA DESDE EL 4)

8 – LUKAS GRAHAM – LOVE SOMEONE (NOVEDAD)

9 – ALFRED GARCÍA – DE LA TIERRA HASTA MARTE (BAJA DESDE EL 6)

10 – PAULO LONDRA – ADÁN Y EVA (CAE DESDE EL 5)

Además de los diez temazos más importantes, también nos encontramos con tres candidatos a entrar en nuestra lista. Ana Guerra se mantiene una semana más con Bajito, su último single y que está dentro de Reflexión, el EP que publicó hace pocas semanas. El que se mantiene como candidato es Miki, el representante de España en Eurovisión necesita tus votos para que La Venda entre a las diez posiciones más importantes. Los que llegan con ganas de arrasar son los chicos de Lérica. ‘Un traguito’, su colaboración con la mexicana Belinda ya está cerca de rebasar los seis millnes de visualizaciones en YouTube.

CANDIDATOS

– MIKI NÚÑEZ – LA VENDA (TERCERA SEMANA)

– LÉRICA – UN TRAGUITO (NOVEDAD)

– ANA GUERRA – BAJITO (SEGUNDA SEMANA)

