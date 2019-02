El futuro de Negan en ‘The Walking Dead’ y su posible amistad con Daryl Dixon

Repasamos el futuro de Negan en 'The Walking Dead' justo antes del estreno de la segunda mitad de la novena temporada

El personaje de Negan ha sido uno de los pilares sobre los que se ha asentado ‘The Walking Dead’ en sus dos últimas temporadas. No habíamos visto una gran evolución en él en estas temporadas, pues aunque se han dejado caer detalles que nos llevan a pensar en características de su personalidad que no están explícitamente contadas, lo cierto es que su carácter se ha mantenido más o menos fijo en el tiempo. Lo que sí ha cambiado ha sido su papel en la serie, y desde luego en los últimos capítulos sí hemos visto un cambio.

De hecho, una de las escenas más impactantes de la novena temporada la protagonizó él, junto a Gabriel, en un momento en el que vimos incluso instintos suicidas. Negan permanece encerrado por deseos de Rick Grimes, en una de las últimas acciones llevadas a cabo en la serie. Pero no quiere vivir así, y empieza a plantearse ciertas cosas.

Y escapa. Es lo último que sabemos de él. A partir de ahí, puede pasar cualquier cosa. Angela Kang, la showrunner de la ficción, explicó hace tiempo a ‘Comic Book’ que está muy emocionada por lo que está por venir con Negan.

“Tengo ganas de que los fans vean lo que va a pasar, porque creo que Negan es un personaje complicado y hemos visto que es un hombre que aplastará las cabezas de las personas para hacerse ver. También le hemos visto en el punto más bajo en la temporada, fue suicida. Y hemos visto que tiene una relación especial con Judith Grimes que parece amistosa y bonita. Todo esto está agitándose dentro de Negan, y eso es parte de su historia en el futuro. Así que creo que hay algunos giros y vueltas interesantes que se tienen con Negan de una manera u otra”

Poco antes de que la primera mitad de la novena temporada concluyera, Jeffrey Dean Morgan, el encargado de dar vida a Negan, apoyó en su cuenta personal de Twitter una idea que se lleva barajando desde que se conoció la partida de Rick Grimes: la relación que ahora le uniría a Daryl.

Dayrl, como sabéis, no existe en los cómics. Y Rick, como sabéis, sigue vivo en los cómics (esto no quiere decir que en el universo audiovisual no lo esté, pues no le hemos visto morir). A Rick y a Negan les une una relación especial en el papel, y hay quien piensa que es Daryl quien debería heredar esto de Rick. Es él quien debería convertirse, después de todo, en colega de Negan.

Yeah. Let’s do THAT!! Hehehe… — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 26 de noviembre de 2018

Daryl tiene mucho que perdonar a Negan, pero ya hemos visto cómo éste último supo ver todo lo que puede llegar a ser Daryl. No sabemos si desde ‘The Walking Dead’ optarán por dar pie a esto, pero puede dar lugar a posibilidades interesantes.

La segunda parte de la novena temporada de ‘The Walking Dead’ se estrena en la madrugada de domingo a lunes, en FOX, en VOSE. Podréis ver la versión doblada al castellano el lunes 11 de febrero.