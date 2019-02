‘The Walking Dead’: ¿Tendremos y queremos un spin-off protagonizado por Maggie?

Tras dejar 'The Walking Dead', Lauren Cohan podría volver al universo con un spin-off para Maggie

Maggie ha sido una de las grandes bajas de esta novena temporada de ‘The Walking Dead’. A la ausencia anunciadísima de Rick Grimes, en torno a la que se debatió y se teorizó hasta límites casi obsesivos, tuvimos que sumarle el adiós a otro de los grandes protagonistas de la ficción. Un adiós que, además, según muchas opiniones, estuvo mal construido y desarrollado. Como espectadores, apenas nos enteramos.

Desde el principio, ambas marchas han tomado caminos diferentes. Sabemos que Rick Grimes no va a volver a la serie, pero sí va a tener sus propias películas. Andrew Lincoln seguirá siendo Rick Grimes, aunque parece que no lo será acompañado de los personajes habituales. Este no iba a ser, en un principio, el caso de Maggie. “Hay más historias que contar con Maggie”, se nos dijo en un principio. Y entendimos que esto significaba que regresaría a la serie, pero no se nos ocurrió pensar que podría tomar un camino semejante al de su compañero en la ficción.

Desde hace unos días, se viene hablando de que Lauren Cohan, Maggie en este universo que no deja de expandirse, podría protagonizar su propio spin-off.

De esto charló en una reciente entrevista con ‘The Hollywood Reporter’, que mencionaba la posibilidad que está barajando AMC de alejarla de la ficción conocida y darle su propia serie. Lauren no fue clara al respecto; de hecho, no dijo mucho. “Podría haber habido alguna conversación, pero todo está en el aire”, fueron sus palabras. Unas palabras que nos invitan a pensar que es una posibilidad real más que un rumor que no llegará a concretarse.

Ahora bien, ¿queremos este spin-off? Hablábamos líneas más arriba de que este universo de ‘The Walking Dead’ no deja de expandirse, pero este aumento de tamaño no está conllevando un salto de calidad; lo cierto es que ni siquiera ha mantenido la emoción que encontrábamos antes en sus capítulos. La noticia de las películas protagonizadas por Rick Grimes no fue demasiado bien recibida, porque fue tomada como una herramienta para alargar una historia que había concluido. Y sentimos algo semejante con Maggie.

Nos gusta ‘The Walking Dead’ porque seguimos teniendo cariño por sus personajes y porque, al final, es una serie que nos ha tenido pegados a la pantalla, pero es cierto que en los últimos tiempos hemos perdido muchas cosas que teníamos en la ficción. Que separen a los personajes más queridos no ayuda. Por otro lado, puede ser interesante verlos en otro ambiente, en otro escenario, rodeados de personas diferentes. Es un asunto complejo. ¿Tiene ‘The Walking Dead’ que seguir ampliando su universo o ha llegado el momento de decir adiós?