Alba Reche y el éxito tras ‘OT 2018’

Alba Reche, una artista de éxito tras su paso por 'OT 2018'

Alba Reche ha sido, sin lugar a dudas, una de las grandes sorpresas de ‘OT 2018’. Comenzó pisando fuerte el escenario del programa de televisión al interpretar ‘Dangerous Woman’ de nuestra querida Ariana Grande. Indudablemente se ganó uno de los dieciséis puestos libres para entrar en la Academia.

Consiguió seguir fascinando a todos y cada uno de los espectadores de ‘OT 2018’. De hecho, gran parte de las actuaciones que quedarán por siempre en nuestro recuerdo vienen realizadas por la propia Alba Reche. No hay más que ver lo emotivo que fue ‘La llorona’ en la Gala 6.

Pero también debemos destacar otra interpretación de ‘She used to be mine’ en la Gala 12 del programa musical. De hecho, tanta relevancia ha adquirido que uno de los periódicos más importantes del mundo, The New York Times, ha hecho una reseña de esta actuación, alabando lo perfecta que fue.

Lejos de que todo quede ahí, Alba Reche ha tenido un nuevo motivo por el que alegrarse. Y es que “Sus canciones”, el recopilatorio de actuaciones de su paso por ‘OT 2018’, ha conseguido alzarse en el primer puesto de listas de ventas de España. ¡Una auténtica maravilla!

Tras conocer la noticia, la propia Alba Reche no ha dudado un solo segundo en utilizar las redes sociales para lanzar un mensaje a todos y cada uno de sus seguidores: “Gracias una vez más. Os devolveré todo lo que pueda con la música. Espero que nos una durante mucho tiempo. Mucho amor.”

Es evidente que estos son los primeros pasos y logros conseguidos de una gran y prometedora carrera musical. Alba Reche no solamente tiene mucho carisma sino que, por si fuera poco, también tiene una voz realmente espectacular. Lo tiene todo para brillar, y así lo está demostrando. ¡Enhorabuena!