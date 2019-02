¿Quién es 21 Savage y por qué Estados Unidos quiere deportarle?

Toda la información acerca de la detención de 21 Savage

Todos hemos escuchado sus canciones, pero 21 Savage sigue siendo, para muchos, un desconocido que ha saltado a todos los titulares de la peor manera posible. El rapero británico se encuentra detenido actualmente en la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, en Atlanta, y deberá enfrentarse a un proceso de deportación ante los tribunales del país. Una situación que ha sorprendido al planeta entero.

21 Savage ha desarrollado gran parte de su carrera en Estados Unidos, razón por la cual la gran mayoría creía que era su lugar de nacimiento. Sin embargo, ahora sabemos que el rapero, del que te contaremos algunos detalles más adelante, emigro a Estados Unidos cuando era menor de edad, en 2005, y no volvió a renovar su visa. Esta sería, precisamente, la razón por la que habría sido detenido el pasado fin de semana y, por lo tanto, la razón por la que el país querría deportarlo.

Por otro lado, hay quien asegura que se le están intentado imputar una serie de delitos que, al parecer, él no habría cometido, para inclinar el caso hacia la deportación segura. Sea como fuere, el planeta entero ha reaccionado rápidamente, sobre todo el mundo de la música, y numerosos artistas y rostros conocidos se han unido para lograr parar esta situación y que 21 Savage continúe con su vida en Estados Unidos.

Este rapero, nacido en Reino Unido, comenzó a sonar el pasado año 2014, cuando lanzó sus primeros temas y mixtapes. A partir de ahí, ha ido escalando posiciones, publicando diferentes álbumes y colaborando con otros artistas reconocidos a nivel mundial. De hecho, fue una de esas colaboraciones la que le llevó a la fama y al éxito absoluto, e incluso a estar nominado a un Grammy.

Hablamos, por supuesto, de ‘rockstar’, junto a Post Malone. Uno de esos temas que no ha dejado de sonar en los últimos meses en todo el planeta, detrás del que se encuentra este rapero al que no todos conocían hasta este fin de semana. 21 Savage estaba viviendo el que quizá sea su mejor momento profesional hasta la fecha, pero un error, el de no renovar su visa, se ha cruzado en su camino.

Por el momento, no se sabe si la fuerza que están haciendo artistas reconocidos a nivel mundial tendrá algún efecto o si finalmente 21 Savage tendrá que abandonar Estados Unidos. La detención se produjo el pasado domingo 3 de febrero, día en el que se celebraba la Super Bowl en Atlanta, por lo que se esperan noticias en las próximas horas.