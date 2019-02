Así se siente Camila Cabello cuando escucha sus nuevas canciones

Camila Cabello ha brillado y brillará siempre, como la gran estrella que es. La conocimos cuando formaba parte de Fifth Harmony y, ahora en solitario, nos gusta aún más si es posible. Nos enamoró con ‘Havana’ y, por supuesto, con su primer trabajo discográfico como artista solista.

Con este ‘Camila’ consiguió romper cualquier récord establecido. Fue todo un éxito a nivel mundial con el que realizó una gira que le llevó a muchísimos rincones del planeta. Después de todo, la cantante aseguró que necesitaba un tiempo de descanso para poder volver con más fuerza que nunca.

Y ese día cada día está más cerca. Recientemente, Camila Cabello utilizó su perfil oficial de Twitter para poder lanzar un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. Lejos de que todo quede ahí, también hay algo más importante: Tiene que ver con el que será su próximo trabajo discográfico.

I’m having the most insanely beautiful time writing in the studio. I just listened to some songs in the car with my mama and we have that new music high 😻🧠✨✨✨✨✨✨

— camila (@Camila_Cabello) January 26, 2019