Guillermo del Toro busca guionistas gráficos para su nueva película, y tú puedes ser uno de ellos

Si pensamos en los directores del momento, uno de los primeros nombres que viene a nuestra mente es Guillermo del Toro. El mexicano es uno de esos cineastas que sabe cómo conectar con el público sin perder su marcada esencia, con la que ha logrado prácticamente crear una estética, casi un cine. Si ves una película suya, sabes que lo es sin necesidad de comprobarlo.

Esta es una de las muchas razones por las que es valorado positivamente por público y por crítica, algo que no ha cambiado en nada a Guillermo del Toro. El director sigue dando oportunidades a los más jóvenes, abriéndoles las puertas de sus producciones, como está haciendo actualmente con ‘Pinocchio’, su próxima película.

En esta ocasión, Guillermo del Toro ha apostado por la animación, y para ello necesita contar con guionistas gráficos. Además de optar por personas de su confianza, el director ha abierto una oferta pública, a la que cualquiera puede acogerse, en busca de profesionales para el equipo de guión gráfico de este largometraje.

Ha sido el propio Guy Davis, ilustrador que ya había trabajado anteriormente con el mexicano en títulos como ‘La forma del agua’ y que también formará parte del equipo de ‘Pinocchio’, el que ha compartido la oferta a través de su cuenta oficial de Twitter. Una oferta que ha tenido un impacto sorprendente en la red social a nivel mundial.

Job listing: Guillermo del Toro's upcoming PINOCCHIO is currently accepting job applications for Storyboard Artist via the link below. For all submissions please follow the job application process listed: https://t.co/r7UuaTshzM

— Guy Davis (@GuyDavisART) 26 de enero de 2019